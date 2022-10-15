《月光光》杰米星光大道打手印 老友阿诺相挺

来自 / 联合早报

发布 / 2022年10月15日 5:00 AM

杰米李柯蒂斯（中）的打手印仪式，老友阿诺舒华辛尼加（右小图）和梅拉妮格里菲思到场相挺。（互联网）
杰米李柯蒂斯（中）的打手印仪式，老友阿诺舒华辛尼加（右小图）和梅拉妮格里菲思到场相挺。（互联网）

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（综合讯）由1978年的《万圣节》（Halloween）开始，Jamie Lee Curtis（杰米李柯蒂斯）奠定了经典恐怖片女王地位，逾40年来多次参演《万》片不同续集，本周四（13日）上映的《月光光新慌慌：万圣结》（Halloween Ends），现年63岁的她将最后一次扮演洛莉史特罗德（Laurie Strode）一角。

2021年《月光光新慌慌万圣杀》（Halloween Kills）在美国上映时首周末收4900万美元（近7000万新元），业内估计今年的新片在美国首周末可进账至少5000万美元。若成事，将成为自今年7月《雷神4：爱与雷霆》后，另一开画可破5000万美元票房的电影。

日前首映礼上，该片导演David Gordon Green（大卫哥顿格连）找来不同恐怖片女主角预录片段向杰米致。杰米12日在洛杉矶星光大道的中国戏院举行打手印仪式，老友Arnold Schwarzenegger（阿诺舒华辛尼加）及Melanie Griffith（梅拉妮格里菲思）亦现身撑场。 　　曾在《真实谎言》（True Lies）与杰米扮演夫妻的阿诺赞旧拍档演技多变，能搞笑也可以很认真，并称很多演员只能有一两部卖座作，杰米却是40年多来不断推出大热电影。

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