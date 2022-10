刚回到好多年前在拍“Now You See Me 2”(《出神入化2》)饭店旁边的车站,当时记得在这个车站里买花等她来(指老婆昆凌),这次回到这里,我打算再浪漫一下。

——周杰伦(左图)在IG放闪。

站在蔡康永、小S旁边,我都“挫”得要死,全身都在流汗,尤其每次他们问到陈汉典有何看法时,我就会卡住,发现我谁都会演,就是不会演陈汉典!