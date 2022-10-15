女嘉宾谈夫妻之道 林慧玲：老公们的耳朵会痒痒的

自口碑不俗的《街坊请关照》后，林慧玲再接综艺新作，新节目《幸福玲距离》内容跟她的准新娘身份有关。她在节目中向已婚女嘉宾讨教夫妻之道。六集节目的嘉宾包括演艺圈前辈郑惠玉、范文芳、向云、刘子绚，以及社会及家庭发展部兼内政部政务部长孙雪玲和网红李安（Annette Lee）。

林慧玲在电邮访问中告诉《联合早报》，主持工作依然是新鲜事，对个性内向的她而言也并非易事。她指出，《街坊请关照》走访传统商店，《幸福玲距离》中有关于传统婚礼习俗的内容，“两个节目都跟传统行业有关，我觉得具有意义。”

主轴围绕婚姻，林慧玲必须打探女嘉宾与另一半的关系。她往往是受访者，这次换她问人，她坦言有所挣扎，“我从来不过问同事的私事，这次不得不执行这个艰难任务。”

首集嘉宾是范文芳。林慧玲说：“我是粉丝，喜欢她很久了，她答应上节目后，我就开始紧张了，跟她度过了有趣的时光。”她也透过节目，首次与部长孙雪玲和网红李安见面，形容“有一种见笔友的感觉”。

节目的首集嘉宾是范文芳（左）。（新传媒提供）

林慧玲和刘子绚从未在剧中搭档，这次先在节目里合作，“她第一次上这类型的综艺节目，表现得很淡然自在。”她有好一阵子没跟郑惠玉合作，“我们以前经常合作，但近年较少了，借着节目叙旧！”

向云不但人到，还带了很多食物报到，“向云姐买早餐、咖啡，还有很多点心给我们。在我心中，她一直是慈母般的存在，这次也不例外。特别暖心的一集。”

女嘉宾谈老公时，免不了趁机讲坏话。林慧玲说：“当然有！内容太好笑了，边拍边笑！观众可留意她们最真实的反应。拍摄期间，我觉得老公们的耳朵都痒痒的！”

期待看陈凤玲穿婚纱

林慧玲尚未公开婚期，但确定在虎年当新娘。婚礼已在筹备中，或因为有家人、好友、造型师团队、婚礼策划人协助筹备，她不感到担心。

她提起将在10月22日嫁给徐鸣杰的陈凤玲，“我期待着看凤玲穿婚纱的样子。肯定很漂亮！”

林慧玲主持《幸福玲距离》后，了解到每一段婚姻都是独特的，“所以不要比较。还有夫妻之间的沟通至关重要。”对她来说，幸福可以很简单，“每一天的小细节中都能找到幸福。好好珍惜彼此和所拥有的一切，你就会幸福。”

未来有信心当好老婆吗？她在电邮回答里放入笑脸符号，答道：“只能说，我会尽力！”

《幸福玲距离》10月17日起，每逢星期一晚上8时，在8频道播出。