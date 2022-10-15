林志颖生日首谈“毁容” 自爆3个月进补“脸变圆吃太好”

星期六（15日）是林志颖48岁生日，今年7月22日他在台湾桃园发生特斯拉自撞车祸后在家养伤，本月22日将满3个月。他这段时间未公开露面，导致毁容、得靠鼻胃管进食传闻没断过。象征“重生”的生日这一天，他在爱妻陈若仪、3个儿子以及至亲们陪伴下切了生日蛋糕，并首次以正脸公开示人。大家仔细端详他的脸，经过微创手术后连疤都看不出来，谣言不攻自破。

林志颖穿着白色上衣看来瘦了一圈，捧着蛋糕，露出招牌酒窝。身边的陈若仪笑眯眯开心鼓掌，大儿子Kimi、双胞胎儿子Janson、Kyson也环绕。

出事前他被喊“人生胜利组”，出事后却像是老天爷眷顾的“天选之人”。林志颖在千钧一发之际，被救命恩人们从驾驶座拉出来，同车的双胞胎儿子Janson无大碍，检查后很快回家；林志颖则被送进医院加护病房，动了2次手术，伤势包括右手骨折、颅内出血以及轻微脑震盪、右侧气血胸。幸好他脑没撞傻、皮肤未灼伤，脸上大片淤青退去后经过局部缝针，肉眼连疤痕都看不到。

出事醒来先检查“手脚头在不在”

林志颖接受台湾壹苹新闻网专访，被问为什么会撞上分隔岛，他坦言：“我回想了，但一片空白。”不过他确定有系安全带，毕竟特斯拉不系安全带是会一路狂叫无法安宁的。他只记得醒来那天，先看手在不在，再看脚在不在，接着摸脸，“噢，头还在！”确定命也还在后便松口气。人说明星靠脸吃饭，他却说没在担心脸毁容与否。

受伤之初传言满天飞，最夸张的莫过于指他动了3D面部重塑手术。传言指他因下颚骨头无法动弹，连咀嚼都办不到，加上头部缠满纱布，只能通过鼻胃管进食。当时经纪公司不想再浪费社会资源，未随之起舞，传言反倒越演越烈，最后是医院院长跳出来，指林志颖治疗顺利，从未使用鼻胃管。

经历一场生死交关的车祸，林志颖今年生日格外有感。被问朝半百年岁奔去会怕吗，他反问：“为什么要怕？”只希望有这年纪该有的成熟。

生日愿望：没有什么比活着重要

至于生日愿望，他答：“平安就好，一切都是浮云，没有什么比活着还重要。”并感谢陈若仪在病榻前悉心照料和陪伴。

林志颖车祸后手机烧毁，在医院时让医生测试视力点散瞳剂，眼睛看不清楚，直到拿到新的手机开通帐号，才看到上百通信息排山倒海而来。收到很多许久未联络朋友关心的信息，每则都让他窝心，希望大家不要再担心了。

身高172公分的他，向来体重在60公斤上下，受伤后一路狂跌到50公斤。回家后调整作息，每天睡到自然醒，除了进补，还吃各种保健品如鱼油、钙镁锌、B群、维他命D和C等。他没有跟孩子们下楼游泳，而是在跑步机上快走，将肌肉慢慢练回来。

不坐轮椅行走自如惹惊讶

经过近3个月在家静养，他目前已经有56公斤，笑说：“最近有点胖了，脸变圆，吃太好。”肌肉流失的程度则让他有点吓到，毕竟以前光是躺着就长回来，这次较费时。

他透露这段时间出现在银行或发廊，大家对于他能够行走自如都难掩讶异：“你可以走哦？”都以为他得先坐在轮椅上才能行动，毕竟当时特斯拉撞成废铁还起火燃烧，加上媒体以讹传讹的臆测报道，很难不让人这么联想。

中国亲子真人秀《爸爸去哪儿》今年9周年，林志颖当年带3岁半的长子Kimi上节目，他如今已是13岁少年。受访时林志颖把Kimi唤来身边父子比身高，发现：“哇，比我高了！”推估Kimi已174公分，61公斤体重也早已超越爸爸。但他说：“Kimi虽然外表多了成熟稳重，但在我眼里还是小孩子。”