《沸腾人生》收视辉煌 韩东君从20岁演到50多岁挑战大

凭《无心法师》爆红，挑战年代剧，从20岁演到50多岁，90后中国型男韩东君最恐惧的居然是鼻炎！

中国励志年代剧《沸腾人生》目前在热播，收视成绩辉煌，外形充满阳刚气、身材高大健硕，曾凭《无心法师》爆红的韩东君在《沸》中饰演的角色是“艾长安”。

韩东君接受《新明日报》访问时透露，角色时间跨度长达30年，要从一个充满朝气的小伙子演到50多岁的中年人，这是最大的挑战。

韩东君在《沸》剧里经历很多与车子相关的身份改变，从剧中的汽车兵到“华汽”试车员、再到卖车的销售经理，故事刻划中国汽车制造业面对的难题。由于是年代剧，剧中主角是他父辈的同龄人，身为90后男星，韩东君必须去揣摩那个年代的人说话与处事方式。

韩东君说：“我也去看了一些陕汽（华汽的原型）的资料，看到他们在建厂时说的一句话‘献完青春献终身，献完终身献子孙’，这句话真的触动了我。艾长安从小生长在华汽车厂，所以他对华汽有很特殊的感情，不会计较个人得失，一心就为了华汽这个厂，为国家制造出更好的重型卡车，这种很强烈的归属感是我需要好好揣摩的。”

毕竟，那个年代员工势必与公司“共存亡”的革命情感，这年代已难再有。

《沸》中韩东君因遭遇战友身亡，导致对开车有阴影，现实中，会有某些物或事勾起恐惧与不安吗？

韩东君说：“现实生活中鼻炎对我来说也挺烦人的，‘害怕’且无奈，我属于一换季就容易犯鼻炎，严重的时候眼睛会一直流眼泪，还会很肿。不光自己难受，也会影响说台词的声音、演戏的状态，很怕因为这个耽误工作。”恐惧只因害怕耽误拍摄，足见韩东君的专业态度。

最能令他满心“沸腾”的人与事是什么？

“那必须是骑电单车！我不工作的时候就会和朋友一起骑行，前段时间去云南，每次骑电单车都感觉整个人很沸腾！”

演军人圆了梦 感受荣耀使命感

《沸》中的他是退伍军人，现实中韩东君可曾考虑过当兵从军？

“有过，我觉得很多男生小时候都有参军保家卫国的愿望，我也有。‘艾长安’当过兵，身上有很多军人的特质。我之前在《水门桥》里演的‘平河’这个角色也是军人。在他们俩身上感受到军人的荣耀感和使命感，也是圆了我想当军人的梦。”

《沸》导演徐宗政有军人情怀，“他当过兵，这点跟‘艾长安’有相似之处，我俩聊这个角色的时候，也希望能把‘艾长安’骨子里这种血性与素养有所展现，那种军人的精气神是跟人一辈子的。”

《沸》中的“艾长安”因理想远走他乡，与父母亲分离。现实中，身为哈尔滨男生的韩东君，高中去了国外上学、之后又到了上海，都离家挺远。他说：“和家人真正相处的时间不多，到现在也是，一年几乎都在拍戏工作，但是我们会经常打电话，视频通话来保持联系。”

问起《沸》中与女星阚清子，男星邹廷威的合作印象，韩东君透露与阚清子，都来自哈尔滨，对方很敬业，和邹廷威是二次合作了，之前拍《人生若如初相见》时，邹廷威演他哥哥，还挺有缘份的。

韩东君星运亨通，拍完《浮》之后，接下来还有电影《惊天救援》，电视剧《情满九道湾》、《梅花红桃》，忙个不停。