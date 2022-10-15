甄珍母子失联疑云 儿章立衡首发文：我想打开天窗说亮话

74岁资深艺人甄珍与儿子章立衡（原名刘子千）本月6日爆出失联，至今55天，引起亲友担心，2天后甄珍在微信朋友圈报平安，称传闻都不正确，没有人有权利替她发言。12日甄珍的妹妹银霞发文，称想和姐姐说话却不知她在哪，让外界觉得甄珍失联疑云未解。星期六（15日），章立衡打破沉默，在脸书粉丝团发文：“我想打开天窗说亮话，礼貌上提醒某一些人，若有诽谤、污蔑，或造我谣的行为，我会保留权利追究法律责任的。”

日前，有媒体指“知情人士”透露，甄珍和章立衡8月底起到北京处理和刘家昌之间的诉讼后就此失联，亲友都联系不上人，甄珍仅在朋友圈留下：“因最近比较忙，无法回复电话与信息，忙完会跟大家联系。”之后仍毫无音讯，后来传出甄珍疑似是为了躲避朋友借钱才和儿子躲到美国，目前两人都平安。

然而，甄珍在8日在朋友圈再度发文，强调很抱歉让朋友担忧、困扰，指台面上自称是好友的爆料都不完全正确，没有任何人有权力替她发言，今后有任何进展会亲自向社会、媒体，及关心自己的朋友说明，若有失礼之处请大家见谅。

殊料，银霞在12日发文问“想找姐姐说话，她在哪？”，让事件更添疑云。

这回轮到章立衡也在本名“Jeremiah章立衡”的脸书专页出声，写道：“最近看到了新闻满天飞，也知道某一些人在跳脚替古人担忧，谢谢你们的抬举。我想打开天窗说亮话，礼貌上提醒某一些人，若有诽谤、污蔑，或造我谣的行为，我会保留权利追究法律责任的。有得罪之处请多多包涵。谢谢大家的关心，祝大家有个美好的周末！”

贴文引来粉丝留言，说“没事就好”。也有网民问他：“你中文怎么变那么强，连污蔑都打得出来？”他回应：“这年代还需要打字吗？”还有人问他发文是本人发的还是代发，截稿前不见章立衡回答。

另外，章立衡的经纪公司金星文创答复媒体询问说：“立衡谢谢大家的关心，一切都好。有关个人的私事部分，目前不予回应，谢谢大家。”