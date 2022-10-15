《美丽战场》“因狗血评分最低” 5港姐美貌再比高下

港剧《美丽战场》播出第二个星期，坊间有不少讨论声音，主要批评剧情狗血。该剧在豆瓣评分也正式出炉，仅得5.1分，口碑大大不如预期。今年在众多TVB电视剧当中，《美》是目前为止豆瓣评分最低的，可见大家对它多么失望。

但翻查纪录，原来有不少豆瓣评分低的剧集，收视都非常高。年头播映的《家族荣耀》豆瓣评分5.7，但最高收视曾逾28点。2020年《法证先锋部IV》创下40点收视，但豆瓣评分仅有5.1，似乎评分低与收视高成正比。

《美丽战场》作为TVB年度重头剧，不仅请来电影导演叶念琛操刀，剧本方面也被称为是“港版Penthouse（韩剧）”，狗血程度超乎想象，令剧集播出后就在坊间引起不小回响。

蒋家旻演技被赞压倒陈滢。（取自艺人Instagram）

有网民认为女一陈滢的演技是一大败笔，不管是喜怒哀乐表情似乎都差不多，无一例外都是瞪大双眼的浮夸演技，让人相当出戏，被扮演反派的蒋家旻完全压倒。

网民办“剧中女神投选” 9女艺人混战

《美丽战场》美女演员多，让观众目不暇给，左起郭柏妍、叶蒨文、孙慧雪、陈晓华。（取自艺人Instagram）

另一方面，剧中美女演员之多，令人目不暇给。有网民在网上讨论区发起帖文，从9名女演员当中投选出最美的女神。9人之中，有5人是港姐出身，结果被选上冠军的是2017年度亚军何依婷。第2名至第4名则分别是2011年冠军朱晨丽、和资深歌后同名的叶蒨文、2020年季军郭柏妍。

第5到第8名依次是爆冷三甲不入的女一陈滢、40岁已为人母的孙慧雪、2013年季军刘佩玥、有“港版IU”之称的2018年冠军陈晓华。

蒋家旻不知是否因为反派角色不讨好，在这个排行榜包尾。