飞驰人生 Pegasus

卫视电影台（星和Ch866） 晚上7.50

主演：沈腾、黄景瑜、尹正。曾是车神的张驰沦落到经营炒饭摊，他决定重返车坛挑战年轻天才赛车手，然而没钱没车没队友，甚至驾照都得重新考，复出之路笑料百出。

金家好媳妇

8频道 晚上7.00

婉妃让欣茹和福伯去探视永权，欣茹配合永权装疯对抗婉妃。筱莉受不了冠廷与秋仪的亲密关系，终于忍不住告诉蕙萍。欣蓉看出映心刻意讨好，暗自怀疑她害了芷琳。

桥洞的诅咒 The Curse of Bridge Hollow

Netflix 已上线

喜剧电影。由Marlon Wayans、Priah Ferguson及Kelly Rowland等主演。讲述古老的顽皮精灵让万圣节装饰品活过来，并造成严重破坏，父亲带着十几岁的女儿联手拯救小镇。

超级蝙蝠车之神秘起源 Secret Origin of the BatwheelsCartoon Network

（新电信Ch226，星和Ch316） 早上10.00

DC动画影集。讲述蝙蝠侠、罗宾及蝙蝠女孩因一起阴谋而离开蝙蝠洞，刚诞生的“超级蝙蝠车”负责保卫已曝光的蝙蝠洞，扛起对抗邪恶敌人的重大任务。

杀手保镖2 Hitman's Wife's Bodyguard

HBO（星和Ch601，新电信Ch420）晚上10.00

麦克布莱斯（Ryan Reynolds饰）度假时遇到旧爱桑妮亚（Salma Hayek饰），她希望布莱斯帮忙救遇到危险的丈夫，布莱斯听从心理医生建议，不允许自己使用枪械，只能凭机智展开拯救行动。