声援釜山申办世博 BTS休团4个月后合体开唱

韩国天团“防弹少年团”(BTS)星期六(10月15日)在釜山举办免费演唱会,吸引来自世界各地的粉丝齐聚。这也是他们在今年6月宣布暂停团体活动后,为了釜山争取2030年世界博览会的主办权而再度合体开唱。

据韩媒报道,免费演唱会“BTS Yet To Come in Busan”吸引了超过5万名的ARMY(粉丝名称)出席。由于演唱会免费举行,一票难求的情况让不少外国粉丝即使没有抽中门票,依然登上飞往韩国的飞机,在场外感受演出的氛围。主办也在釜山港及海云台等地额外增设了超过1万个位置,让无法入场的粉丝们可以一起看直播。

BTS宣布休团后首次合体开唱。(取自艺人公司Instagram)

BTS宣布要在釜山开免费演唱会开始的消息一出,釜山的住宿价格就接连起跳,有的甚至涨了3倍。TBS电视台报道,由首尔开往釜山的高铁列车KTX在演唱会当天早上近乎全满,釜山站也出现了大批的外国粉丝。

BTS先以“Mic Drop”开场,接着演唱了“Run”“Save Me”“Dynamite”“Poetry for Small Things”“Butter”“Ma City”等歌曲。尽管没有演唱“DNA”“Permission To Dance”“ON”等经典歌曲,但他们却带来了“00:00”“Butterfly”“UGH!”等的小分队表演。最后则以安可曲“Spring Day”“Yet To Come”为演唱会画下完美句点。

队长RM说:“无论未来发生什么,7个成员有相同的心,相信我们,无论发生什么,我们都会站稳脚跟。我们会很好地克服它。希望大家对我们有信心,因为我们很开心,可以一起表演、一起做音乐。”