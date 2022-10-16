声援釜山申办世博 BTS休团4个月后合体开唱

韩国天团“防弹少年团”（BTS）星期六（10月15日）在釜山举办免费演唱会，吸引来自世界各地的粉丝齐聚。这也是他们在今年6月宣布暂停团体活动后，为了釜山争取2030年世界博览会的主办权而再度合体开唱。

据韩媒报道，免费演唱会“BTS Yet To Come in Busan”吸引了超过5万名的ARMY（粉丝名称）出席。由于演唱会免费举行，一票难求的情况让不少外国粉丝即使没有抽中门票，依然登上飞往韩国的飞机，在场外感受演出的氛围。主办也在釜山港及海云台等地额外增设了超过1万个位置，让无法入场的粉丝们可以一起看直播。

BTS宣布休团后首次合体开唱。（取自艺人公司Instagram）

BTS宣布要在釜山开免费演唱会开始的消息一出，釜山的住宿价格就接连起跳，有的甚至涨了3倍。TBS电视台报道，由首尔开往釜山的高铁列车KTX在演唱会当天早上近乎全满，釜山站也出现了大批的外国粉丝。

BTS先以“Mic Drop”开场，接着演唱了“Run”“Save Me”“Dynamite”“Poetry for Small Things”“Butter”“Ma City”等歌曲。尽管没有演唱“DNA”“Permission To Dance”“ON”等经典歌曲，但他们却带来了“00:00”“Butterfly”“UGH!”等的小分队表演。最后则以安可曲“Spring Day”“Yet To Come”为演唱会画下完美句点。

队长RM说：“无论未来发生什么，7个成员有相同的心，相信我们，无论发生什么，我们都会站稳脚跟。我们会很好地克服它。希望大家对我们有信心，因为我们很开心，可以一起表演、一起做音乐。”