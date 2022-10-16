与吴京比 谁比较强？成龙:年轻时会赢

（综合讯）武打巨星成龙点名吴京是当今“实力坚强”艺人。

近日，《网易》娱乐博主整理了一段关于成龙的访问，掀起了热烈讨论。原来成龙在那篇访问中曾感性地说，自己拍了几十年的戏，累计了200亿人民币（约9.7亿万新元）票房，不过新生代的吴京，四部就超过他了。

吴京代表性作品，无疑就是充满中国爱国色彩的《战狼》系列与《长津湖》，两者都在中国创造极高的票房。

成龙更点名指出，吴京无疑是中国当今“实力坚强”的艺人。

对于自己跟吴京到底谁比较强？成龙如此描述：“年轻的时候我绝对可以赢，但是现在不行了，身体不灵活。现在是属于吴京的时代。”

被成龙点名，说是“实力坚强”的男星，吴京抱持尊敬。

对于被成龙点名，吴京谦虚地说：“成龙大哥跳过的楼比我走的路还多。大哥做的很多动作，我一直在模彷。”

言谈当中也能感受到，成龙在影视，特别是武打片的崇高地位。

盼不要再有伤痛

进入电影业60年，成龙希望自己不要再有伤痛。

日前，成龙在北京举行了自传《我是成龙》新书分享会“成龙：如此飞行60年”，回顾了他进入电影行业这60年，无数次的纵身一跃，以及他的得到与失去。

对于当初自己选择进入电影行业，成龙说：“人有千百种人生选择，做万众瞩目的巨星也好，过朝九晚五的平凡生活也好，不管怎么选，人生自有高低起跌，都需要有一双有力的手和一颗顽强坚韧的心。”

他忆述五六岁时，邻居问成龙长大后想要做什么，他就说自己想做“飞人”，而且还希望“飞”得很高。

长大后，成龙的人生经历实现了这个梦想，电影中他从70米的高楼纵身一跃，从双层巴士上跳下，横越两栋楼、拽着火绳从商场五层滑下，但这背后，他承担了多少伤和痛。

今年是成龙进入电影业的第60个年头，成龙对自己未来的期望，他说希望自己不要再有太多伤痛，还可以健健康康地拍戏，也能为这个世界再做点事情。