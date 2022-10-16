陈泓宇三个月捐血一次

陈泓宇日前在IG贴出捐血的照片，呼吁大家一起捐血。

血型A+的陈泓宇在接受《新明日报》访问时说，他在五六年前就开始捐血了，之后也会定期每三个月去捐血一次。

为什么会去捐血？

“主要是想帮助人，因为常常看到血库缺血的消息，而捐一包血可以救三个人。我觉得很有意义，因为能用我的血来救人，而且捐血后，血还是会回来，同时对血液循环和身体也比较好。”

捐血那么多年，陈泓宇说，没有遇过身体出现不适的情况，且他本人也不怕打针。

捐血前会做什么准备？

“只要觉得当天身体状况还不错就会去。捐血现场也会准备一些食物以及补血药丸，捐血后我就会吃，再休息约半小时，如果没有感觉晕就会离开了。”

陈泓宇一家四口。（取自网络）

孩子比较怕妈妈

陈泓宇目前还在忙着拍本地长寿剧《医生不是神》，所以当被问道即将到来的学校假期，有没有计划带孩子出国旅行或回马来西亚家乡？

“暂时没有，不过我的太太可能会安排带孩子回马国，因为我还在忙拍《医》，可能会拍到12月或明年1月初，所以我应该走不开。”

虽然平时忙于工作，不过每当忙完一段时间，陈泓宇就会拿短假陪孩子，带他们出国玩，享受亲子的美好时光。

在孩子面前，陈泓宇说，自己属于白脸的同时也属于黑脸，“（当孩子）有不对的地方就要讲，有时候也会讲很多道理，所以（孩子会觉得）我比较啰嗦，不过我在骂（他们）的时候，他们又好像在跟我玩，所以他们并不是很怕我。”

在自己和太太之间，陈泓宇觉得孩子会比较怕太太。另外，孩子也会和他分享在生活上遇到的大小事。

那孩子对演艺行业有兴趣吗？“目前没有。不过商家有找过我和孩子一起拍广告。”