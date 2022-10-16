日版《恶吻》柏原崇转当女友内田有纪经纪人

还记得“20世纪末的美少年”吗？日本男星柏原崇（Takashi Kashiwabara）过去以电视剧《恶作剧之吻》和电影《情书》红遍全亚洲。他近年来淡出萤光幕转往幕后，业界盛传他是女友内田有纪（Yuki Uchida）的经纪人，女方近日在节目上间接证实了传闻。

内田有纪最近出演节目“A-Studio+”，主持人福亭鹤聊起曾在便利商店遇到她和经纪人，虽未说出经纪人的名字，但意有所指地说：“中井贵一曾称赞那位男性很了不起”。另一名主持人藤谷太辅则描述她的经纪人“戴著口罩也觉得很帅”。内田有纪听了没有避讳，大方表示有经纪人的帮助，自己演出的质量提高了，称男方是最了解自己的partner（伙伴），已是像家人的存在。

一席话让网民领悟，柏原崇去年透露自己当经纪人，原来就是当女友的经纪人。柏原崇去年3月庆祝44岁生日时，曾发文透露自己转往幕后做“艺人经纪”的工作，演员身份将暂时休息，并感谢一直支持着他的粉丝。

柏原崇和内田有纪1995年因合作拍广告相识，随后女方和吉冈秀隆结婚3年离婚，他则是和畑野浩子结婚2年分手，双方都有离婚经历。2010年两人传出交往消息，随后时常被目击出双入对。爱情长跑超过10年，两人相处已如老夫老妻，细水长流的感情被认为是日本演艺圈的神仙眷侣。