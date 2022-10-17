遭质疑利用大S卖酸辣粉 网轰汪小菲消费前妻

（综合讯）大S和汪小菲离婚快一年，她已有美满第二春具俊晔，汪小菲则交了新欢张颖颖，但是有网民发现汪小菲旗下的抖音帐号，竟然多次利用大S推销产品，最新影片赫然出现“大S被爆怀孕已经3个月，为具俊晔再度破底线”，接着是“汪小菲：我都心疼我自己，我就是一个卖酸辣粉的”，疑似打苦情牌吸引网友下单买酸辣粉。

据《壹苹新闻网》报道，该抖音帐号“兰姐好物甄选”在简介栏提到“感谢关注兰姐的麻六记、分享兰姐励志正能量视频、小菲哥和兰姐的麻六记”，多支影片都是推销汪小菲餐厅麻六记的产品，放有网路购物连结，也转发汪母张兰的直播影片，显示与汪小菲和张兰关系密切。

影片列表也都是大S，标题包括“汪小菲万万没想到，转身离开大S事业一路开挂，麻六记酸菜鱼卖爆了5000单，汪小菲带领紧急下沉工厂”、“大S透露孩子改口叫具俊晔爸爸，汪小菲万万没想到，麻六记被余敏洪老师甄选中，酸辣粉卖爆了千万桶”等，影片内容则为大S和具俊晔的照片，配上汪小菲吃酸辣粉和视察工厂等画面。

16日上传的最新一支影片则扯出大S怀孕，中国网民看不下去，留言批评“丢死人了，离婚还蹭前妻热度”、“你卖你的东西总牵扯前妻干嘛”、“既然已经离婚，人家也已经再婚，就别再提她了”、“这也算消费大S了吧”。

其实早在7月，微博就曾疯传大S怀孕两个多月，具俊晔妈妈还开心到必须吃心脏药；S妈当时对此直呼“怎么可能”，透露依照大S的年纪和身体状况，已无法负荷怀孕。