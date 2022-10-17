古筝弹奏《笑傲江湖》 刘玲玲收入捐佛光山

携手华乐团乐师，歌台天后刘玲玲古筝弹奏《笑傲江湖》！

擅于炒热气氛的刘玲玲上台弹奏古筝时，自嘲手脚发抖、冷汗直流，携手“回响·吹打”乐团，等于是在高手乐师面前“班门弄斧”，希望台下观众不要期望过高。

战战兢兢拨弦奏起《笑傲江湖》，因乐手老师吹奏衬托，倒做到琴音和谐，除了古筝，玲玲还联合广东歌王曾詠恒、叶子仪一起打大鼓。

这是星期天（10月16日）在华族文化中心礼堂7楼举办《一人一半演唱会》的演出环节，节目由刘玲玲担任统筹策划，下午及晚上两场皆爆满。

除了玲玲，主持人还有林茜茜，演唱会经典歌曲不少，玲玲与新人陈翔带来福建小调《桃花过渡》《草蜢弄鸡公》；中国网红歌曲《可可托海的牧羊人》也被玲玲改编成福建歌词版，对唱的是马来籍歌手Afi Hanafi，玲玲笑说：“他是我的歌迷，首次挑战福建歌。”

华语版《可可》则由玲玲的妹妹刘心玲与广东歌王曾詠恒合唱。

爱儿祥祥秀功夫未怯场

玲玲爱儿祥祥上台未怯场，不但唱歌、还打起功夫，倒是玲玲担心他受伤，打趣“50岁才生下的孩子，很不容易啊。”

压轴歌曲是陈子谦《881》电影最火红的《一人一半》，现场观众气氛热烈。由陈庆伦指挥的乐团伴奏为歌曲增添跳脱与喜气，《一人一半》因观众喊安哥而一唱再唱呢！玲玲事后透露，会将《一人一半演唱会》个人所得，捐作佛光山作为慈善用途。

《一人一半演唱会》11月16日上线，错过的观众届时可上线浏览，玲玲个人也将继续捐作慈善用途。