减肥出事拍戏晕眩被刺 杨旭文受伤缝六针

减肥“吃草”犯晕眩，曾凭中国版《射雕英雄传》“郭靖”角色一炮而红男星杨旭文，拍《唐朝诡事录》被刺伤下巴，入院缝六针！

《唐》剧目前正热播，荣登爱奇艺风云榜热播榜首位置，逾188万网友弹幕，最新热度值破了8800称霸！

《唐》内容描述唐朝中郎将与司马屡侦破奇案的故事，现年28岁的人气男星杨旭文剧中饰演的就是中郎将“卢凌风”，造型儒雅笔挺，角色智勇双全，动作戏更凸显其身手矫健，绝对是《唐》一大吸睛点。

打戏吃尽苦头

杨旭文接受《新明日报》访问，透露也因动作场面没少吃苦头，“先说挑战吧，就是各种兵器，像两把剑、三刀流，金枪，还有很多……这些我都要很熟练的，需要提前做很多训练，最难应付的是体力，每天有三分之二打戏，一般都是夜晚就开打，打到天亮收工，我又要减肥只能吃轻食。”

也因此意外发生了，一次拍摄动作武打戏时，他因为患低血糖，头晕眼花，“对手演员刺过来没来得及躲，结果刺伤了下巴，入院缝了六针！”

为求造型完美 自嘲“天天吃草”

杨旭文为何需要减肥？原来因为唐朝官员服饰易显胖，他务求造型完美，自嘲“每天在吃草”，而且提前做了很多武术训练，不停地练习，为了打起来流畅好看，体力消耗很大。

虽明知《唐》剧改编自作家魏风华同名原著，但杨旭文忍住不让自己去看（原著），他根据剧本为人物准则去设定，反倒等戏播完，他才去找原著刨书，杨旭文直言喜欢这个单元故事，人物饱满而完整。

他在剧里有与蟒蛇搏斗的戏，私底下畏惧大蛇吗？

“非常害怕，我特别害怕软体动物，特别是蟒蛇，第一次接触是在拍《射雕》的时候，还有就是这次，都有真的蟒蛇，好在这次他们没让我去碰真的。”英雄人物也有软肋。

问起与资深演员杨志刚，岳丽娜合作的印象，杨旭文表示与刚哥斗嘴的戏印象都挺深刻的，因为他总是会笑场；至于与“公主”岳丽哪则是参天楼上的那一场，“公主想认我但始终开不了口，人物情感的纠结真实地把我带进去了，亲情真的很动人。”

杨旭文凭金庸笔下原著《射雕英雄传》“郭靖”一角爆红，“卢凌风”会是另一个爆款的角色吗？

他说：“其实这两部剧其实都是一个团队做出来的戏，不论是主角或者配角都有各自的闪光点，值得去深度探究的，期待可以跟这么专业的团队合作。每个演员都为角色服务，我饰演的角色被观众认可就是我的成就。”