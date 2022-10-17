相信获陌生人近7万遗产 谢忻汇出手续费惊觉被骗

（台北讯）台湾艺人谢忻误信自己被幸运之神眷顾，获得陌生人的一笔约150万台币(约6万6840新元）遗产，不疑有他汇了5万（约2230新元）的手续费，事后才发现被骗。

谢忻上卫视中文台《一袋女王》分享与诈骗犯过招的悲惨经验。她之前在英国伦敦念书时在当地银行设了一个学生帐户，本来应该在离开伦敦时就把帐户关掉，但她一直没处理。就在去年，谢忻收到一封自称银行行员的英文手写信，称她获得陌生人约150万台币的遗产。由于信件内容、人物查证都没问题，加上文法毫无错误，谢忻不疑有他汇了5万台币的手续费，没想到等了4个月后，她再次收到一模一样的简体中文信件才惊觉被骗。

她是在去年收到一封电子邮件，寄件者表示他是巴克莱银行非洲迦纳分行的理财专员，有个客户在2016年4月16日厄瓜多地震中过世，谢忻上网搜寻确认地震发生的时间和地点无误，也确认寄件人姓名的确在该银行上班，再加上整封信是英属国家正式手写信，文法也完全没有错误，让谢忻掉入陷阱中。

信件内容写到，过世的银行客户想要把500万英镑（约804万新元）捐给同样拥有巴克莱银行帐户的人，把财富分享给大家，散播欢乐散播爱，而谢忻就是雀屏中选的其中一人。

谢忻算一算每个人平均能分到的金额大概是150到200万台币之间，当下便心动了。后来她又收到另一封信，说由于是跨国汇款需要手续费，要求她先汇款，谢忻不疑有他立刻汇了5万元台币给对方，紧接着谢忻收到回信说将在四个月后，将金额汇到她的巴克莱银行帐户里。

从那天起谢忻每天盼望汇款进来，一直到4个月过去，谢忻又收到了一封信，信中内容跟上封英文手写信一模一样，只是改用简体中文写的，谢忻这才发现原来自己上当受骗了。