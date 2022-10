万圣节应景片 群魔乱舞

10月31日将迎来群魔乱舞的万圣节,大银幕与小荧幕进入10月陆续推出恐怖影视作品应景。以万圣节杀人魔血腥风暴为题材的好莱坞片《月光光新慌慌:万圣结》(Halloween Ends)迫不及待本月13日先暖场,紧接着下周四(27日)公映的《魔鬼之光》(Prey For The Devil)与《鬼地方》,也都想让大家看得毛骨悚然。

还在上映的《万圣结》是《月光光》系列的最终章,洛莉(Jamie Lee Curtis,杰米李柯蒂斯饰)与杀人魔展开生死搏斗,让人看得肾上腺素飙升。

《鬼地方》是本地导演作品

《鬼地方》由擅长拍惊悚片,作品包括《烧腊》与《靓汤》的本地导演罗胜所导。这是一个跨越两代的鬼故事,讲述关于爱情、校园霸凌及无止境的报复,香港演员黄溢濠与余香凝等演出。

《鬼地方》在马来西亚拍摄,罗胜接受《联合早报》访问时曾透露主场景在一所还在运作的英式建筑学校拍摄,“听闻在日本统治时期,日军曾在该学校里面杀过人。”问导演在拍摄时会觉得心里毛毛吗?罗胜说以平常心对待,拍摄前该做的仪式都做足了。

《魔鬼之光》由修女驱魔

《魔鬼之光》的小女孩遭魔鬼附身。(创艺电影提供)

由《阴儿房》(Insidious)创作团队打造的《魔鬼之光》由《最后大法师》(The Last Exorcism)导演Daniel Stamm(丹尼尔史坦)执导,改编梵蒂冈真实驱魔实录,描述年轻的安(Jacqueline Byers,杰奎琳拜尔斯饰)是首名学习驱魔仪式的修女,她在为一名小女孩驱魔时,发现恶灵似乎是冲着自己而来。《魔》小女孩被附身的画面,挑战大家心脏的承受力。

丹尼尔史坦试图颠覆传统驱魔电影的思维,他说在拍摄过程中经常思考,什么技能是女主角拥有,但男神父却没有的?

《恶魔入侵》具东南亚特色

《恶魔入侵》超自然现象调查者遭恶灵附身。(mm2娱乐提供)

10月6日推出的《恶魔入侵》(Don't Look At The Demon)刻画一群美国超自然现象调查人员,前往马来西亚彭亨州福隆港调查一栋老房子里所发生的诡异现象,竟发现骇人的秘密。马国导演李家鋐取材自家人曾不幸被人下降的故事,并结合“古曼童”泰国婴灵元素等,并找了好莱坞女星Fiona Dourif(菲奥娜道里夫)等演出。具东南亚诡秘传奇色彩的《恶》成功登陆美国戏院。

Netflix推出六部应景作品

串流平台Netflix最近也陆续推出六部作品应景,包括电影《哈洛根先生的电话》(Mr. Harrigan's Phone)、《桥洞的诅咒》(The Curse Of Bridge Hollow)、《梦幻岛》(Fantasy Island)、《良心护士》(The Good Nurse);电视剧《28日灵异纪录》(28 Days Haunted)、《午夜俱乐部》(The Midnight Club)。

《28日灵异纪录》的好奇者在美国闹鬼的地方做实验。(Netflix提供)

《桥》刻画十多岁的女孩在万圣节不小心释放了古老的恶作剧幽灵,为了拯救小镇,她不情愿地与父亲合作。《良》描述在重症监护室里忙得不可开交的护士十分倚重无私的新同事,然而一名患者的意外死亡却使这名同事成为怀疑的对象。

《28日》剧集刻画三支队伍分别在美国一些闹鬼处逗留了28天,并根据捉鬼专家Ed Warren(埃德沃伦)夫妇的理论进行超自然实验。《午》刻画在照护绝症青年的临终关怀医疗机构,8名病人午夜聚在一起分享故事,并约好谁先离开,就要从另一个世界传递讯息给还活着的人。

