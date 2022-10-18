“大盗歌王”林冲来新 金银姬与老公泪洒舞台

台湾“大盗歌王”林冲前天下午在本地教会单位举办的活动上演出，金银姬（金姐）与老公李韦才惊喜现身，老友三人久别重逢，泪洒舞台。金姐接受《联合早报》访问时说，当年邵氏来新拍片，当业余演员的老公邂逅林冲，两人关系不错。她感慨地说：“他们认识的时候20多岁，青春气盛，一晃眼已是老头子了，身子都不如当年了。”

金姐和老公瞒着林冲，悄悄抵达活动现场，“想给他一个惊喜，早点告诉他的话，担心他会太紧张。看到我们来，他很开心，他最后再唱拿手歌《钻石》！”

金姐第一次看到老公落下男儿泪，“我老公从来不哭的，没看过他掉眼泪，在台上跟老朋友抱一下后就哭了，林冲也哭了吧，我也是。”她在台下看着林冲表演，过往的回忆思潮起伏，老公也若有所思地观看表演，“老公回到家后也沉默不语，我也没问他什么，他大概是感慨大家都老了！”

林冲去年3月动手术，化险为夷

这些年，金姐和林冲一直保持联络，纵使不常见面，但互相挂念传短信。在金姐心中，林冲是富有情义的人，报喜不报忧，未跟她提起动大手术的事。林冲为解决左腿动脉阻塞的问题，去年3月动手术，手术过程中因血管严重硬化而断裂，血流不止，血压一度跌到40，输了12包血，所幸最终化险为夷。

金姐受访谈到与林冲的对话时，忍不住又哭了。她说：“感受很多，林冲知道我这几天身体不适，嘱咐我身体要紧啊。我把他当成大哥，我在新加坡没有亲戚，他充满关怀的一句话，让我的心很暖。”

金姐觉得自己和林冲的共同点是无论身体情况，一上台表演就来劲儿，精神饱满，“我们各自都还有很多事情要做，我们永远不会讲退休这件事！”