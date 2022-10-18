星期二特写之七件事（首播）

8频道 每逢星期二晚上8.30

读着《星期二特写之七件事》节目简介，不禁想到经常在电影新闻中出现的用词“re-imagine classics”（重新想象经典故事）。《七件事》以“经典”开门七件事——柴、米、油、盐、酱、醋、茶为主轴，并注入节目组的“重新想象”。

《星期二特写》高级主编吴多炀告诉《联合早报》，希望观众重新认识开门七件事，正视它们的价值，窥探它们的未来，他说：“另一个目的就是要‘重新审视’这七件事。当我们提到柴、米、油、盐、酱、醋、茶，联想到的难免都和饮食文化有关。其实不然，它们的功能超越了我们所想。”

吴多炀举例说明，“例如木炭，它不仅是用来生火，也能以高压制造出活性炭，用于过滤水、医药、食物和美容产品上。”谈到米，节目探讨的不仅有温饱话题，也触及浪费米粮、米农困境等课题，以及本地学府如何引导学生了解“粒粒皆辛苦”的道理。讲到酱油，探讨传统酱油需要九个月的时间酿制，若以机械酿制只需要两天，消费者于两者间该如何选择？

吴多炀说：“如果把开门七件事框架在饮食上，它们只能局限在一个框框里，如果重新审视，解读它，它们的用途和价值就更大了。”

克服万难取得国外画面

本地酱油厂即将到不丹设厂酿制有机酱油。（新传媒提供）

节目内容包括国外的画面。节目组赴马来西亚拍摄稻田和盐厂，得知本地一家酱油厂即将在不丹设厂酿制酱油后，也委托当地摄影师捕捉不丹的景色，以及酿制酱油的材料。

马来西亚巴生盐厂的壮观画面。（新传媒提供）

内容讲述印度农民种植的“佛陀大米”时，节目会播放受访者提供的家乡录影，让观众了解当地农民的生活。节目组获悉有新加坡人在新西兰购买可种植400棵橄榄树的橄榄园，将镜头瞄向这片橄榄园，让观众一览收成和制作橄榄油的过程。

吴多炀说：“因为疫情，出国拍摄并不容易，一些国家的入境条件放宽后，我们就拉队去取景。有些国家不适合编导带队到当地，我们就委托当地的摄影师代劳，或者请求受访者提供画面。当然，这些都得经过多次的视讯会议详细讲解，才得以完成的任务。”

《七件事》的资料收集员是傅佩琳，编导是洪丽娇、黄银川、侯祖威和吴清泠。吴多炀说：“大家从七件事的源头开始寻找一些跟新加坡人有关、有共鸣的素材。因为要追溯源头，所以很多难得的历史档案、旧影像都被我们翻出来了，与此同时，大家也拜会不少业界的老前辈，以及现在的业者。”

保留木炭店的历史画面

新加坡最后一家木炭零售店，节目拍摄后已关闭。（新传媒提供）

资料收集的过程并非一帆风顺。为了寻找木炭业最资深的前辈，节目组前后花了两个月接洽，“前辈因为耳背，不听电话，也不回短信，最终托人引见才见得到面。”

收集第一集《炭》的资料时，编导获知本地最后一家木炭零售店的63岁店主陈钦平打算结束经营91年的生意，赶紧把零售店的故事和画面记录下来，“拍摄结束后，木炭零售店也卖掉了，新加坡最后一家木炭零售店就此走入历史。”

第三集《米》中有一段关于猪油的内容也相当有趣。吴多炀说：“猪油可能让人抗拒，但是‘猪油渣饭’却是本地米其林厨师餐馆里大受欢迎的招牌菜。”

第六集《茶》则讲述一个老茶庄、一个茶友会，以及一家抹茶专卖店的动人故事。

吴多炀说：“看完整个系列，相信观众对传统开门七件事的注解，一定有所不同。”

尚食（首播）

娱家戏剧（星和Ch855）晚上7.00

尚食

大明永乐年间，姚子衿（吴谨言饰）入选为尚食局宫女，她坚持对中华美食技艺的追求并邂逅爱情，最终与英明神武的皇太孙朱瞻基（许凯饰）相知相伴。

财不怕退休

8频道 晚上8.00

健康保险该买多少才足够呢？口才一流的冯慧诗和Das DD前来挑战“理财王”头衔，他们能不被“理财包打听”似是而非的说法混淆，选出正确的答案吗？本集专家分享选购私人健康保险应该有的考量。

看不见的设计

U频道 晚上9.00

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海岸线钓鱼趣 Coastal Fishing with Robson Green

BBC Earth（星和Ch407，新电信Ch 203）晚上9.00

英国演员Robson Green周游英国海岸，与靠海为生的讨海人在当地水域寻找最大、最狂野，也最美味的鱼类。

五号大道第二季 Avenue 5 S2

HBO（星和Ch601，新电信Ch420）晚上10.00

五号大道第二季 Avenue 5 S2

未来太阳系的旅游业务方兴未艾，豪华的太空游轮“五号大道”展开跨越星际的旅程，旅客展开笑闹不断的太空之旅。