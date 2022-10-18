IG限时动态发文引热议 陈政序斥某艺人四恶行

本地男星陈政序最近在IG限时动态发文，公开斥责“艺人”恶行，指“某人”片场大迟到、对剧组无礼等，更列出对方的四项恶行。

陈政序在贴文列出对方的四项恶行包括：

拍摄的95%，“某艺人”都迟到（来到片场），而且毫无歉意。我还听过他/她说了一句“来这里也是要等他们（指剧组）设置拍摄，为什么大惊小怪？” 如果艺人要自己开车到拍摄现场，就要确保准时或提前到场。(言下之意：“某艺人”即使开车，也无法准时到场。） 明明跟剧组说自己会做好妆发来到现场，结果你（指某艺人）没有。 当台词被删时，不要大惊小怪，因为删台词的事经常发生。为什么你（指某艺人）要向老板投诉而为难大家？

陈政序目前正在拍新剧《黄金巨塔》，他的贴文并没有说明事件发生的时间与地点，仅在贴文中透露，该名艺人饰演的角色，虽然戏份没有之前所演的角色多而重，但也不应该不放心思和精力。

陈政序甚至在文末呛该艺人：“在为难需要长时间工作的剧组之前，先检视自己的态度。”

针对“迟到”这件事，记者尝试联系陈政序，他拒绝受访。记者在追问新传媒时，新传媒方表示不予置评。

林明伦：没遇过

《黄金巨塔》演员林明伦星期二（10月18日）早上受访说：“我并未碰过陈政序所说，态度那么不好的演员！”

林明伦在《黄》中饰演林湘萍的“前男友”、陈政序的“父亲”，与两人有不少对手戏。

对于陈政序贴文所指的是谁，林明伦表示“不清楚”，他直言新传媒艺人纪律蛮好，并未碰过如贴文所说态度那么恶劣的演员。

“我跟陈政序合作愉快、跟林湘萍合作同样很好，我应该是没有与陈政序贴文所指的‘某人’对到戏吧。”

拍摄迟到，是娱乐圈艺人常态吗？碰到经常迟到的艺人，该采取什么对策？若迟到的是自己，又该怎么做？

对此，记者找来几名参演过多部戏剧电影的本地艺人，李国煌、徐彬以及陈天文，且听他们如何应付“迟到”。

李国煌：耍大牌直接骂 态度差就换人

李国煌在接受《新明日报》访问时表示并没有遇过这样的情况，更直言：“如果有人耍大牌，早就现场给我骂了，我不会在平台写的。”

如果对方是前辈呢？“我也会直接说！因为我觉得（拍戏）是群体的，不是一个人的。”

国煌认为将“事情”放在社媒平台不妥，搞不好还会演变成“好心做坏事”，他认为：“要么就直接指出来；要么就当作是反面教材不要学就好了。你这样写出来，人家可能会认为‘这个年轻人是不是想抢追随者（follower），让人家注意（到你）’所以才制造话题？”

国煌透露，曾经因为演员态度不好而将对方当场换掉，即使该名演员已经拍了一部分的戏，“为什么我给你钱和机会，还要看你的脸色？那你干脆走吧，我给别人机会。”

重新拍过，不觉得花费的金钱与时间更多？

国煌大哥表示：“无所谓，输得起！你要想‘当一个人在片场给你脸色看，然后拖慢你的进度，那你因超时工作所需额外付的薪水不是一样（要花钱）？整个剧组的人员还要看对方脸色，工作起来都有压力，何苦？’”

是否会因台词被删而不高兴呢？

“如果台词被删是合理的话，我ok；不过如果删台词是因私人因素，那我觉得这样用公事来处理私事的人，也不会有什么成就。”

徐彬：迟到会请客

对于迟到，徐彬认为首先必须先道歉，不能因为自己一人耽误到所有人。

徐彬自认本身也迟到过，他感到过意不去，所以就请全场人喝咖啡，“表示歉意最直接的方式是直接道歉。”

陈天文：让导演处理

陈天文表示有遇过演员类似恶行，他都会让导演去处理。他也提到自己也有拍戏迟到过，为表歉意，也会请客。

记者问，有遇过台词被删的情况吗？

天文表示有，他认为台词被删很平常，更笑说：“多开心台词被删，不用伤脑筋想那么多。”