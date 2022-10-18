演绎狮城影视大亨 郑斌辉谈情说爱不必吻

阿哥郑斌辉参演英语剧《剃头刀2》，演绎五六十年代新加坡影视大亨，搭档王裕香、陈莉萍！

马国女星高艺去年曾凭《剃头刀·阿签传奇》荣获第26届韩国釜山影展“亚洲内容奖”的最佳女新人奖，《剃》讲述五六十年代新赛凤戏曲名伶“剃头刀”温亚签奋斗成名的故事，如今有了《剃头刀2》，主要演员有高艺、沈炜竣，资深阿哥阿姐加盟，分别是郑斌辉、王裕香、陈莉萍。

郑斌辉接受《新明日报》访问，透露他在剧中饰演五六十年代的新加坡影视大亨，白手起家，与太太当年为了家族生意而结婚，恰似政治婚姻，两人婚姻淡如水，饰演其发妻的是久违了的资深女星王裕香，两人剧中育有一子，斌辉望子成龙，希望儿子继承家族生意，奈何爱儿却偏爱戏曲，当中剧中与斌辉有过一段旧情的就是另一个资深阿姐陈莉萍。

从造型上看，斌辉自带强大气场，莫非角色借镜影视大亨邵逸夫？斌辉闻言笑说：“应该不是，这角色人物性格直接，我未参考任何原型人物。”

周旋于王裕香陈莉萍之间

据悉，《剃头刀2》裕香时隔两三年再接剧，莉萍也是好戏之人，搭档对手皆戏精，演绎自然如鱼得水。

“与裕香对手戏较多，有一场戏是为了儿子与裕香吵架，没有大声嚷嚷，语气虽平淡，但很有张力，另一场与莉萍则是在小酒店，我去找她，用心理战术要求她说服我儿子不要离开新加坡，放弃戏曲……都算是印象深刻的戏。”

比较两资深阿姐角色，斌辉认为莉萍角色偏向大起大落，裕香比较内敛。

莉萍饰演斌辉的“前女友”，问起趣事，斌辉笑说：“本有接吻戏码，但后来大家商量，都觉得没有必要，就不必吻了。”

郑斌辉（左）演影视大亨，与王裕香婚姻淡如水。（互联网）

遇过演员NG45次

演员拍戏最怕遇到NG王，拖长拍摄进度，问起可曾碰过NG王，斌辉直言碰过，但语气很体谅：“身为专业演员，当然会期待对手背好台词，但NG次数有很多其他外在因素是我们不能理解的，可能对方家里发生了一些事……曾经遇过对手NG次数最多的是45个，但我没有给对方看脸色，因为NG次数一多，压力最大的其实是那个艺人。”