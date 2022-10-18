《还珠格格》剧中角色红24年 剧外有人翻红有人翻车

小燕子、五阿哥、紫薇、尔康、金锁、皇阿玛、容嬷嬷、晴儿、含香……看到这连串名字，脑子里是不是立马浮现《还珠格格》，耳际响起动力火车豪迈地“啊啊啊~啊啊啊啊啊啊”唱着《当》？

脍炙人口的《还珠格格》改编自琼瑶的同名长篇小说，故事有欢笑有泪水，丝丝入扣的剧情结合亲情爱情友情，1998年开播便引起热烈回响，更成为一代人不可磨灭的电视回忆。2011年湖南卫视翻拍该剧，找来李晟、海陆、张睿、李佳航等新生代演员饰演主要人物，关注度虽在，但回响却不及原版热烈。想到小燕子和五阿哥这对可爱佳偶，观众依然第一个想到赵薇苏有朋，提到“山无棱，天地合，才敢与君绝”的紫薇和尔康，浮现脑海的也是泪眼朦胧的林心如和深情款款的周杰。

第一版《还珠格格》辗转至今已经24载，但在观众心中，角色与剧情仍记忆犹新。至于剧集捧红的几名主要演员，有的早翻车一直无法翻身。有的开辟事业新篇章翻红，还有的被翻旧账形象大翻转。

赵薇一夜间销声匿迹

“小燕子”赵薇2021年8月26日毫无预警，多部影视作品被除名甚至下架，在娱乐圈人间蒸发。

赵薇演出“小燕子”深入民心，后来拍摄时尚杂志的照片卷入政治敏感旋涡。（互联网）

传她被中国官方列为“劣迹艺人”，所以被全网封杀。有推测原因是她2001年拍时尚杂志时发生的“军旗装事件”、2016年拍摄《没有别的爱》时选角不当（原选定台湾的戴立忍以及日本的水原希子但最后都被弃用）、2018年曾因在资本市场的操作而被中国证监会处罚等争议，所以被秋后算账。

销声匿迹9个月后，她今年6月通过IG哀悼已辞世的父亲，但过没多久就删除该贴文。今年10月12日又在IG分享一张绿度母佛像照，发文“愿一切众生皆能证悟”，引来关心她的粉丝惊喜留言表示想念，也有猜测她的贴文是复出前“试水温”。

饰演“金锁”的范冰冰因逃税而重创演艺事业。（互联网）

从丫鬟“金锁”晋升女神级大腕演员的范冰冰，早在2018年逃税后就一直无法恢复演艺圈工作。

周杰痴情汉变怒汉

让观众看了都羡慕“紫薇”，甚至希望自己生命中也有一个“尔康”的周杰，继《还珠格格》后，以精湛演技演活《少年包青天》的主人翁“包拯”，再创事业巅峰。

尽管如此，有别于剧中温文尔雅博学多才的“尔康”，现实中的周杰却频频传出负面消息。先有他与《还珠格格》剧组不和的说法，再来又因林心如的“强吻爆料”事件而引发争议。

尔康和紫薇在剧中共谱让人称羡的爱情，戏外林心如却爆料被周杰强吻。（互联网）

林心如在2004年上《康熙来了》节目，谈及在《还珠格格》中与饰演“尔康”的周杰拍吻戏时，“我嘴巴闭得多紧啊”，以及她用牙齿顶对方舌头的说辞，让男方受到不少非议。周杰之后在微博驳斥她造谣诬陷。

2008年，他因车辆通行问题与保安人员发生肢体冲突，还驾车顶开对方。2009年又发生撞车事件造成三人受伤，周杰还被指撞后逃逸，陷入“撞车门”被网友谩骂批评。他虽然澄清只是把车驾到一旁报警，并且等了十分钟才因一身痛离开去求医，但事件已重创他的形象。

周杰几年前回乡农作。（互联网）

正直形象崩塌，连累演艺事业停滞不前，周杰2017年后淡出，据报道他回家乡承包土地种有机大米。去年，51岁的他被自称前女友的网友控诉，自己因不愿意吃紧急避孕药（俗称事后药）而被周杰抛弃，怒骂他“狼心狗肺”，还爆料周杰陷经济问题，抵押贷款。不过，周杰通过微博表示清白。

他也在去年加盟腾讯视频综艺节目《五十公里桃花坞》，今年4月他有份演出的探险奇幻电影《秦岭密窟》在爱奇艺全网独播，开始有复出的迹象。

林心如苏有朋翻红

17岁出道，22岁饰演“紫薇”后事业一飞冲天，林心如相继出演了不少脍炙人口的电视剧《半生缘》《地下铁》《新三国》《美人心计》，成为“收视保障女一”。

林心如当制作人以后推出不少好作品。（林心如IG）

她在2009年成立工作室投资影视作品也担任制作人，成绩亮眼。2011年首部制作及主演的电视剧《倾世皇妃》打破优酷播放量“最快破亿记录”还卖出二十多国版权。2015年制作的《16个夏天》更拿下金钟奖最佳戏剧节目、最佳女配角、最佳戏剧节目导演三项大奖。

已入行29年的林心如，2016年与霍建华结婚，隔年诞下一女，2021年自制自演的《华灯初上》被Netflix相中，在全球超过一百个国家播出，引起追看，可以说目前家庭事业两得意。

苏有朋幕前参与《披荆斩棘》人气居高不下。（互联网）

“五阿哥”苏有朋的事业也一帆风顺。1988年才15岁就随小虎队出道的苏有朋，可以说是《还珠格格》四名主演中知名度最高的演员。

就如他在小虎队的绰号“乖乖虎”一样，苏有朋出道34年来负面新闻不多，一直乖乖保持曝光率与知名度。歌影视三栖的他，2008年专攻电影，2010年凭《风声》获得中国第30届“电影百花奖”最佳男配角。演而优则导，他2015年初执导演筒就以《左耳》入围第52届“金马奖”的最佳新导演，虽败犹荣。

2016年开始参与中国综艺节目保持曝光率，更曾在《中餐厅》中与“小燕子”赵薇合体。今年初参与《了不起的舞社》被发现圆了一圈引起网友调侃甚至登热搜，苏有朋发文“胖瘦自如，不劳费心”，被解读成是回怼议论他的网友而再被吐槽“胖了还不让说”。

热播中的《披荆斩棘》可见他减肥成功，成为最新一季节目中的大热，目前更登“个人喜爱度”榜首，热度翻倍涨。

“含香”意外身亡让人唏嘘

记得一直盯死小燕子和紫薇的“容嬷嬷”吗？饰演这个角色的李明启是资深演员，据知她毫无架子，出门不是搭地铁就是巴士，而且有爱心喜欢小动物，救助喂养流浪猫数十年的好人好事去年曝光，更一度以“#原来容嬷嬷才是好人”的形容登上热搜。

左起顺时针：李明启饰“容嬷嬷”、张铁林饰皇上、王艳饰“晴儿”、刘丹饰“含香”。（互联网）

风流的“皇阿玛”张铁林则一直活跃娱乐圈，电视电影都有他的份。他这两年开始参与综艺节目，包括《我是女演员》以及真人秀《萌探探探案》。65岁的他今年除了开拍电视剧《老家伙》，也将在11月自编自导自演根据同名电影改编的话剧《椅子》。

让人不胜唏嘘的是，饰演香妃“含香”的刘丹在2000年1月30日，发生车祸后抢救无效死亡，年仅27岁。

在剧中跟在老佛爷身边得宠的“晴儿”，现实生活中是嫁给地产大亨当富太太的王艳，但日前传出她的老公失联豪宅被法拍，因此48岁的她今年复出拍戏演出《尚食》。