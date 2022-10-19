被控酒驾后首次在社媒开腔 吴劲威：对自己的行为深感后悔

新传媒艺人吴劲威被控酒驾，他在10月13日独自出庭认罪，被判罚款6500元，驾驶执照吊销三年。他于星期三（10月19日）凌晨4时许，在社交媒体发文说：“对不起。我对自己的行为深感后悔，我要向爱我和关心我的人道歉。”

吴劲威说，接下来会自我反省，也会坚守正道。他在文末感谢扶持他的人，并允诺说：“我会努力成为一个更好的人。”

吴劲威于10月19日凌晨4时许，在社交媒体发文，并配图“曙光照”。（取自互联网）

发布这篇“反省文”前，吴劲威已有一个星期未在社媒发文。他的上一篇社媒文是在出庭的前一天（12日）发布。

跟吴劲威一连合作了三部剧《多年后的全家福》《卫国先锋2》和《黄金巨塔》的陈泂江留言鼓励搭档说，从错误中吸取教训后，可蜕变成更好的人，“在你成长的路上，我们会支持你。”翁清海、周初明、姚彣隆、张奕恺等艺人也为吴劲威的发文按赞。

庭上揭露，2022年9月6日傍晚7时许，吴劲威在黄金大厦一带的餐馆用餐，随后在附近酒吧喝下四五杯啤酒。凌晨1时许，他驾车回家，在阿裕尼路被警方拦截。

在场警员发现他浑身酒味，用呼吸检测器确认他酒驾，接着将他带回警局调查。酒测结果显示，他呼出的100毫升气体含有81微克酒精，超出限定的35微克。

控方指吴劲威没有前科，要求法官判他罚款6500元，以及吊销驾驶执照。

穿着灰色短袖上衣和牛仔裤上庭的吴劲威上犯人栏时神情严肃，他求情时说已花很长的时间反省过错，希望法官看在他配合警方调查，以及他是首次触法，对他从轻发落。