被爆与熟女共度15小时 “台湾阿诚”陈昭荣认27年婚姻结束

（台北讯）53岁陈昭荣被拍到与神秘长发熟女过从甚密，夜晚“合体”做体操，过夜15小时，还载她去看妇产科。对此陈昭荣坦承已离婚，但“与前妻现在相处的关系很好”。

凭《台湾阿诚》红透半边天的陈昭荣，和老婆张瀞文结婚27年，育有一女陈品如和一子陈治廷。陈品如持续在中国拍戏，陈治廷高中毕业后进入陈昭荣2005年创立的翰成数位科技公司担任专员。

已在2017年淡出幕前的陈昭荣，近日被台湾媒体直击载送一名神秘长发熟女到一间知名妇产科，女方虽然自己上诊所，但陈昭荣在车里等她看完诊后，一起回到陈昭荣家中。到了晚间，两人到住家附近的公园做双人体操。虽然只是简单伸展拉筋，但是做着做着两人竟“合体”，女方上前摸陈昭荣的手臂贴身指导。约不到半小时后，两人便回家过夜15小时，因此传出婚变。

陈昭荣与叶全真的绯闻一度沸沸扬扬。（互联网）

陈昭荣并非第一次传出婚变，在与叶全真传绯闻时就曾传出已与妻子签字离婚，但他当时怒斥谣言，否认婚变。

这一次再传婚变，人在日本商业旅行的陈昭荣却承认，27年婚姻已是过去式。

他说：“过去我们总是花了很多时间，希望对方能为自己改变，过了这么多年，我们还是当初的自己，我们共同的愿望……小孩平安健康长大，小孩长大了，人生也过了大半，我们希望彼此快乐，我与前妻现在相处的关系很好。感谢替我保守秘密多年的媒体好友，也请各位媒体朋友高抬贵手，不要打扰我的家人，感谢大家关心！”

据悉，与陈昭荣夜里“合体做体操”的熟女姓陈，约莫2021年6月任职翰成的时尚中心顾问，跟陈昭荣的儿子是同事，是业绩千万的超级业务员，曾在精品专柜工作，也曾被陈昭荣在脸书标记“仟偀”公司负责人。