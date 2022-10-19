周星驰首办社媒账号 招兵开拓元宇宙

多年来未开设任何社交平台账户的周星驰，10月18日忽然开设IG账号，首个贴文就是招兵！

星爷贴文一出，吸引4万人点赞和近2000条留言，追随者多达7万8000人，反应非常热烈！

他以贴上幽默的内容“在漆黑中找寻鲜明出众的#Web3人才”作起首，要求熟悉Web 3.0（第叁代互联网）及有项目管理经验的人，助他“建造创意未来”，摆明招兵杀入元宇宙！

向来幽默的他连贴文内容也“戏”味十足，令人联想到其经典电影，文中首句“在漆黑中找寻鲜明出众的#Web3人才”，明显改自电影《国产凌凌漆》的对白，还有“有头脑又宅心仁厚”，令戏迷轻易想到他另一部电影《食神》。

他在文中列明“招兵”要求及工作范畴，并附上自己的新照片，照片中他戴上口罩及鸭嘴帽，只见到侧面，在白板写下“请人”两个大字，旁边隐约可见一个工作结构图，疑是开会期间的一些笔录。

周星驰高调招人，贴文最后一句表明“我会亲自选人”，足证他对于今次进军元宇宙的决心之大。

由于周星驰该社交账号没认证，不少网民留言质疑真伪。

记者就此事致电周星驰的助理Chris，他承认该账号确实是周星驰开的IG户口。

网民推举经典角色

周星驰于今年3月曾为“FWENCLUB X 周星驰”活动公开“亮声”，展开线上对谈，更问网民，若他真的想推出元宇宙产品，应该用哪个电影角色最好？

结果收到网友近万个留言，当中不乏创意提议，有网民想周星驰以过往演过的经典角色拍摄一套元宇宙电影，热门角色包括《西游记》系列的“至尊宝”、《功夫》的“阿星”及《少林足球》的“五师兄”等。