陈莉萍首演英语剧 与郑斌辉谈情删吻戏

自2020年的长寿剧《味之道》和方言剧《好世谋2》后，有一阵子没有新作的陈莉萍已投入英语剧《剃头刀2》的拍摄。她星期二（18日）晚在IG公开新剧的歌仔戏戏服造型。记者向二度担任《剃头刀》戏曲顾问的沈炜竣了解，陈莉萍在剧中的《白蛇传》一剧演“白素贞”。

陈莉萍自1985年踏入演艺圈以来，首次演英语剧。凭上一部《剃头刀——阿签传奇》的“温亚签”一角备受瞩目的马来西亚演员高艺，将连同原班人马“班主”沈炜竣、“阿福”朱哲伟、“阿爸”陈传之等演出《剃头刀2》，新加盟的演员包括陈莉萍、郑斌辉、王裕香、陈一心、蔡佩珊等。

陈莉萍和饰演五六十年代新加坡影视大亨的郑斌辉是一对昔日情人。陈莉萍在发文中提到，郑斌辉曾在《黄金路》中扮演他的儿子，如今演情人。郑斌辉日前接受《新明日报》访问时说，两人本来有吻戏，“但后来大家商量，都觉得没有必要，就不必吻了。”

郑斌辉（左）、王裕香在《剃头刀2》诠释感情淡薄的夫妻。

王裕香扮演郑斌辉的妻子，两人诠释感情淡薄的夫妻。王裕香的上一部作品是去年播出的8频道剧《触心罪探》。郑斌辉说：“与裕香对手戏较多，有一场戏是为了儿子与裕香吵架，没有大声嚷嚷，语气虽平淡，但很有张力。”

陈一心挑战用闽南语唱戏

陈一心（中）与《剃头刀》戏曲顾问兼演员沈炜竣（左一）、戏曲老师黄育英合照。（取自艺人IG）

参演《剃头刀2》的“星二代”陈一心已入组一个月。她扮演戏班一员，跟陈莉萍、高艺和蔡佩珊有不少对手戏。《剃2》的夜戏非常多，19日下午受访的她透露已一连拍了12小时，于凌晨5时才收工。

开镜前，陈一心跟戏曲顾问沈炜竣和老师黄育英上了10堂课，从零开始学习如何运用水袖刻画人物，用闽南语唱戏等。陈一心笑说：“比起戏曲，说闽南语是我最大的挑战！”她的籍贯是福建，但少说方言，而且闽南语和福建话也有不同，“就算问爸爸，也不一定准确。”

陈一心连续参演电影《今宵多珍重》、Netflix剧集《午夜先生之当心怪物出没》（Mr. Midnight：Beware The Monsters）和《剃头刀2》，哪一个挑战最大？她不假思索选择《剃2》，“我的角色脸上有一条大疤痕，得画特效装，演出时不太舒服。也得说闽南语，在大热天下穿戏服，夜戏很多，有很多新体验。但也因为这些不一样的挑战，让我更容易入戏。”

感谢“父亲”林友明教戏

共13集的Netflix剧集《当心怪物出没》将在10月24日上线，改编自本地儿童惊悚故事书系列《午夜先生》，剧组在印度尼西亚峇淡岛拍了五个月的戏。

陈一心在《当心》演的角色，言行举止似男人婆，扮演其父的是本地演员林友明。她说：“他很大方地分享经验，教导我们，跟他合作很有趣。”

《剃头刀2》杀青后，陈一心继续在演艺圈冲刺，明年将拍一部本地剧。