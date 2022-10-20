美食网红马克维恩斯：狮城小贩文化恐断层

图片由HBO Go提供

拥有一半华人血统的美国网红美食博主Mark Wiens（马克维恩斯）来新加坡录制节目《恋恋美味》（Food Affair With Mark Wiens），节目没有脚本，他接受《联合早报》访问时说：“不是问题！”

粉丝包括郑秀文、郑惠玉

作为知名的美食博主，马克维恩斯在全球拥有超过900万订阅者，YouTube的浏览量也有20亿次，连香港天后郑秀文和本地阿姐郑惠玉都无法抵挡他的魅力，是维恩斯Instagram账号的“追随者”。

《恋》是维恩斯首次接下美食节目的主持棒，他19日在本地知名餐馆Candlenut接受媒体访问，他微笑地说自己向来制作的内容都是无脚本，“所以主持无脚本的《恋恋美味》如鱼得水。只不过这个节目的制作成本大，我得做很多的准备，包括收集与阅读资料等。”

共六集的《恋》是HBO亚洲原创节目，从高档美食到小贩美食，让大家看到本地美食大杂烩背后不为人知的故事、人物和历史。每集都有一个明星嘉宾小组，包括高级餐馆厨师、烹饪专家和小贩英雄。透过维恩斯与嘉宾们的访谈，揭开新加坡饮食文化的艺术价值、故事，以及特有且丰富的美食遗产。除了街头小吃与小贩中心美食，更深入了解造就新加坡拥有超过50家米其林星级餐馆，与60多家获必比登推介的餐馆和小贩食摊的原因。

推荐旅客品尝娘惹食物

《恋》拍摄已完成，录制了一个月，期间维恩斯与本地名厨郭文秀等见面。维恩斯常来新加坡，对本地相当熟悉，所以录制《恋》并没有文化震荡。他说若有人来本地旅游，会推荐娘惹食物，“是新加坡的特色之一。”他认为小贩中心也是本地一大特色：“不过很可惜，年轻人不想继承父母的生意，因为工作环境辛苦，所以小贩文化也许将来无法传承下去。”

维恩斯（右）访问本地名厨郭文秀。

维恩斯的母亲是中国人，父亲是美国人，维恩斯从小展现出对食物的热爱。他曾在法国、美国、刚果、肯尼亚生活，2009年在泰国定居。维恩斯与妻儿常一起环游世界，品尝不同国家的食物。他不仅精通东南亚美食，还将全球视野带入他的作品。他说自己不挑食，能吃辛辣食物，出国都会带自己喜爱的烟熏鬼椒粉（smoked ghost pepper powder）。

维恩斯说能参与《恋》系列是很大的荣誉，他说：“我对这个机会感到无比的感激，并感谢促成这个节目的每个人。除了吃到很多美食和探索新加坡美食的文化多样性之外，了解每家餐馆老板的故事，以及他们如何追寻自己的激情，也是最有意义的。他们面对许多挑战，但如何追随自己的热忱，这一点体现在食物的味道上。无可否认，食物是我们所有生活的中心，将所有人聚集在一起。”

《恋》为新加坡旅游局与华纳兄弟探索（Warner Bros Discovery）为期三年的合作计画揭开序幕，双方将在娱乐与生活休闲方面展开一连串的合作，携手刺激新加坡的观光发展。

昭玮电影公司负责《恋》的制作，昭玮负责人——本地名导演邱金海说：“新加坡是令人垂涎的美食大熔炉，从街头小贩到高档米其林餐馆，反映我们多元文化的社会和传统。我希望借由食物，与世界各地分享这座小岛所蕴含的多样性。”

《恋恋美味》将在11月18日于HBO Go播出。