悲情三角

Triangle Of Sadness(NC16)

娱乐性★★★★☆

/艺术性★★★

剧情

卡尔(Harris Dickinson,哈里斯迪金森饰)与芽芽(Charlbi Dean,查尔比·迪恩饰)是一对模特儿情侣,两人感情出现问题时,刚好受邀参加一场豪华游轮之旅,认识了一群花钱不手软的超级富豪。突如其来的暴风雨导致游轮沉没,卡尔、芽芽与一群富翁,以及游艇上的清洁工等漂流到荒岛上。在这岛上,阶级制度颠倒了,一场失控的生存风暴也随即展开。

影评

《悲情三角》是瑞典名导Ruben Ostlund(鲁本奥斯特伦德)继夺康城影展金棕榈大奖的《抓狂美术馆》(The Square)之后的新作,《悲情三角》也在今年康城摘下金棕榈大奖等两奖,影片延续了《抓》的荒诞剧情与辛辣批判。如果有些读者认为讲知识分子的尴尬与自嘲的《抓》有点深奥,《悲》相对就容易消化,不外是一场顶级奢华的飨宴因暴风雨,一夕翻转成一场颠覆想象的荒岛求生记。荒岛求生是残酷的,即便有劳力士也没有用,最重要是有打猎、捕鱼的技能,富商与阔太太就败下阵来,清洁工反而在困境中让自己不饿肚子,主、仆、贵、贱的平衡完全被打破了,导演大胆注解了社会秩序的重建和权利反转,让人看得拍案叫绝。

《悲情三角》多莉(中)饰演的清洁女工在荒岛上变成“女王”。(互联网)

边笑边惊叹与反思

影片分几个章节叙事,一窥创作型导演鲁本奥斯特伦德的野心与立场,荒诞桥段让你惊呼,也令你反思,最重要的是,也让你看得捧腹大笑。大风浪时船上乘客的呕吐物,以及从马桶涌出来的排泄物,多到不可以思议。观众边看边笑之余,也会去思考为什么要这样处理?还有,酗酒的船长与他滔滔不绝的告白,一起沉入大海的意义又是什么?片中几乎所有角色都卷入资本的欲望机器中,这是悲情的根源吗?

挖苦做作和伪善的人

影片开场部分主要聚焦在芽芽与卡尔身上,芽芽是超级名模,卡尔的事业却非一帆风顺,两人的争吵很琐碎,从吃饭的五五分账到在游艇上因另一半多看了其他人一眼而产生妒忌,都可以吵。影片除了探索男女之间的关系,也探索自食其果的资本家,以及人性的考验。导演有条不紊地处理了人物的冲突,荒唐幽默却又一针见血地挖苦了做作和伪善的人。

男主角迪金森最近在本地推出多部片,《荒野谜尸》(Where The Crawdads Sing)饰演被杀的吊儿郎当男友,《恶魔入侵》(Don't Look At The Demon)则饰演遭魔鬼附身的捉鬼敢死队成员。32岁的南非演员查尔比英年早逝,今年因突发疾病去世。她性感漂亮,以模特儿身分出道后便跨界演戏,曾演出《水中之血》(Blood in the Water)等片。去世前宣布模特儿男友求婚成功,当时两人在初吻地点拍下许多甜蜜合照,如今天人永隔,让许多粉丝纷纷留言哀悼。迪金森也在社媒上感性地写道:“查尔比,在我们短短相识合作的日子里,你深深影响了我。”Dolly De Leon(多莉·代·利昂)饰演的清洁工,也有许多意想不到的行为,让人啼笑皆非。影片以她为结尾,结尾的转折,读者应该猜得到。(英语对白,不附中文字幕)