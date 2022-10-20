反英雄 妇人圆梦 战乱补氧

剧照由片商提供

黑亚当 Black Adam（PG13）

期待指数★★★☆

故事：在远古的坎达克国度，特斯亚当（Dwayne Johnson，巨石强森饰）被赋予众神的强大力量。他为了复仇，滥用神力，黑化成为“黑亚当”，之后被众神封印。近5000年的时光流逝，黑亚当终获释放，具有强大破坏力的他被另一股势力“正义协会”盯上。

被称作“今年最霸气的反英雄电影”，巨石强森诠释DC角色，期待值很高，但除了他演的黑亚当，其他可期待的角色包括Aldis Hodge（阿尔迪斯霍奇）饰演的“鹰侠”、“第五代007”Pierce Brosnan（皮尔斯布罗斯南）演绎的“命运博士”、Noah Centineo（诺亚森迪尼奥）的角色“原子粉碎者”和Quintessa Swindell（昆塔莎斯温德尔）刻画的女英雄“旋风”。

电影由西班牙导演Jaume Collet Serra（豪梅寇勒特瑟拉）执导，他的前作包括《丛林奇航》（Jungle Cruise）、《孤女疯劫》（Orphan）等。

（英语对白，附中文字幕）

哈里斯夫人去巴黎 Mrs. Harris Goes to Paris（PG）

期待指数★★★

莱斯利曼维尔（右一）在《哈里斯夫人去巴黎》远赴巴黎追梦。

故事：1950年代的伦敦，寡居的清洁女工（Lesley Manville，莱斯利曼维尔饰）爱上奢侈品牌迪奥的高级定制裙，于是决心要拥有一件。她靠工作、挨饿和赌博等方式筹钱后，展开前往巴黎的冒险之旅。

故事改编自美国作家Paul Gallico（保罗加利科）1958年的小说，由定居伦敦的导演Anthony Fabian（安东尼费边）执导，描绘平凡人梦想成真的故事，宛如成人童话。

（英语对白，不附中文字幕）

胜利的形象 Image of Victory（NC16）

娱乐性★★★☆／艺术性★★☆

阿米尔库里（左）在《胜利的形象》扮演理想主义的电影人。

故事：两个来自不同阵营的男女在战役中命运交织。男方（Amir Khoury，阿米尔库里饰）是来自开罗的理想主义电影制片人，他的任务是跟随军队前进，一路拍摄反映“解放”当地居民的新闻纪录片；女方（Joy Rieger，乔伊列赫尔饰）则是名英勇的年轻母亲。

短评：以色列资深名导Avi Nesher（阿维耐舍）的杰作，灵感来自1948年，以色列与埃及之间的“尼扎尼姆之战”。

战争主题片往往聚焦在打战的其中一方，但片中呈现两方视角，让观众更有代入感，也突显战乱中人性之美与丑。我喜欢片中轻松幽默的氛围，如其中一幕，当医生宣布伤患活了下来，大家即齐声欢呼，唱歌跳舞又弹琴，为“活命”而乐；另一幕则是男男女女暂时忘却战乱，下海戏水的画面，也是战争画面的“氧气”。对白颇有哲理，金句不少。（对白为希伯来语及阿拉伯语，附英文字幕）

“胜利的形象”将在10月28日至30日的以色列电影节上放映。以色列影集“When Heroes Fly”和“The Stylist”的前两集也将在大银幕上放映。电影节完整片单和售票详情可上网了解。