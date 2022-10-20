林志颖的电动车雨中现校园 台媒：“热爱”不受意外影响 

（台北讯）林志颖7月开着特斯拉（Tesla）Model X在台湾桃园发生严重车祸，造成肩膀肱骨粉碎性骨折，住院1个月期间未曾公开露面。他10月15日48岁生日当天，分享与妻小一起庆祝的照片，确认未毁容事实。17日下午，壹苹新闻网拍到林志颖的BMW i3出现在大直街头，虽未能确认车上的驾驶是他或老婆陈若仪，还是不难看出林志颖家对电动车的热爱。8万多新元起跳的i3缓缓开往士林区，当天阴雨绵绵，正值尖峰时间，一路安全驾驶。

大约20分钟后，i3开向士林地区某学校，该校门口有警卫站岗维安，示意车辆往闸门靠近以便辨识。i3接着开进学校停车场，似乎是因为下雨天，停妥车后没有人下车。它抓好放学时间接孩子下课，不一会就又往校区内开，开出校园后随即消失在车阵中。

林志颖拥有的电动车，撞毁约18万元的特斯拉Model X Long Range之外，加上这辆8万新元的BMW i3，还有1辆10万新元、多项改装的Model 3 Performance。他今年3月还在一个赛道以1分54秒952打破电动车单圈纪录，其车辆总价40万新元，不难看出他对电动车的热爱。

林志颖受访时，只说他并未开车出门，其余不愿多谈。早在15日以照片露脸报平安之前，他就已恢复正常生活，只是去银行、去发廊时，大家一看到他站得好好的都很意外：“你可以走路哦？”事实上他也会陪老婆出外採购生活用品，至于由谁驾驶，答案是暂时有司机代劳。