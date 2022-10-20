家人痴守遗骨忍痛放手 竹内结子逝2年终于秘密下葬

（东京讯）日本已故女星竹内结子（Yuko Takeuchi）2020年9月27日在家中轻生，噩耗震惊海内外，逝后2年传出秘密择墓地下葬的消息。她再婚小4岁男星中林大树（Taiki Nakabayashi），生下第二胎8个月就离世，留下两个儿子和新婚丈夫，家人难以接受分离之痛，一直无法放手让骨灰安葬，直到近日终于做出决定。

据日媒报道，竹内结子的纳骨仪式在10月举行，中林大树和两个孩子出席，没有举行告别式，也没有公布下葬何处墓地，极为低调保密。据说，女方的亲戚甚至对此事不知情，粉丝则感叹无法前去悼念。知情人士透露，选择保密是因为她走得太突然，丈夫和长子还需要一段时间接受事实。

竹内结子离世后，中林大树除了照顾竹内结子和前夫中村狮童所生的大儿子，还有两人之间的孩子。他先搬出充满妻子回忆的住家，改住到某处大楼，过后又搬到关东近郊海边附近的街道，展开新生活。他扛起育儿责任，包括幼儿园接送、买菜等家事全都一手包办，比起演员工作，先以当父亲为优先。

友人透露，竹内结子的骨灰被放在家中供奉，是因为中林大树和孩子都还在伤心痛苦中，遗骨没有离开形同“一家四口还在一起”。不过9月为她举行第三次祭祀法会后，家人终于决定将骨灰下葬，接受和她长期的告别。

此外，竹内结子生前母亲早逝，父亲再婚，从小就和新家人关系疏离，和祖母羁绊较深。祖母晚年住进养老院，她再婚怀孕，仍挺着肚子前去探望。祖母近年身体状况恶化，直到2021年以93岁高龄逝世，死前仍不知孙女已经不在了。

女方亲戚对竹内结子被秘密纳骨一事颇有微词，认为竹内结子或许想和最爱的祖母葬在一起。对此，竹内结子事务所回应“墓地所在不会公开”。