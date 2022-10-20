“黄梅调歌后”静婷梦中逝 享年88岁

曾唱红电影《江山美人》插曲《戏凤》和《扮皇帝》的“黄梅调歌后”静婷去世，享寿88岁。

社交媒体星期四（10月20日）早上流传静婷过世的消息，震惊不少粉丝。为证实消息，《新明日报》记者透过友人的协助，午间联络上静婷的独生女Ivy，她在受访时证实了母亲静婷过世的消息。

人在台北的Ivy受访时，正在赶往医院处理母亲的身后事。她说，静婷是在星期四凌晨两时多于睡梦中去世，“妈妈是自然老化去世。”

静婷和女儿Ivy多年前已经搬到台北居住，Ivy说，这些年来母亲都过着退休生活，偶尔和朋友出去吃吃饭喝喝茶。

她哽咽地说：“原本我们还计划疫情结束后，一起到日本冲绳岛旅行，现在无法实现了……。”

Ivy：希望大家记得母亲的歌声

在Ivy眼中，静婷是个开明的母亲，也爱接受各种挑战，“她瞒着我，60岁去考驾照、滑雪和跳伞，她最喜欢看足球赛和篮球赛，例如美国的NBA。”

问Ivy，静婷唱红许多脍炙人口的歌曲中，她最喜欢哪一首？

“我喜欢妈妈的《红与蓝》，特别是它的旋律。”

访问中，Ivy感谢粉丝对母亲一直以来的支持与爱护，希望大家永远记得静婷的歌声。

Ivy说，会在台北办理静婷的身后事，细节仍在规划中。记者问是否会在香港办追思会？她说：“因为疫情关系，不会在香港办追思会。”

《江山美人》《梁山伯与祝英台》原唱

静婷原名郭大妹，于1934年生于四川。她于1949岁随家人到香港，因家庭经济拮据，17岁就到夜总会唱歌。

根据报道，为了隐蔽身份，静婷当时改用母亲“席”姓，取名静婷。后为电影插曲做和声伴唱，因演唱优美，1957年后担任电影幕后代唱。

1959年她和江宏演唱了风靡一时的电影《江山美人》的插曲《戏凤》及《扮皇帝》，奠定了她成为“黄梅调歌后”的基础。1963年，在李翰祥导演的黄梅调电影《梁山伯与祝英台》，由她当乐蒂的幕后代唱，广受欢迎。

1972年静婷退出歌坛到美国照顾独生女儿，间中时而复出做娱乐性的演唱，1997年和刘韵、崔萍、吴莺音一起参加百代唱片百年诞辰的《金光灿烂耀舞台》演唱会。

曾常来新加坡演唱

90年代至2000年初，静婷也常到本地演唱。

曾经采访过她后在唱片公司当宣传的张琴棋受访时说，她是在采访中和静婷认识，之后因自己在EMI 唱片公司任职，静婷又是EMI的歌手，又有机会和静婷接触。

琴棋回忆说：“她是个和蔼可亲的人，完全没有架子，不拘小节，无论带她去哪里吃都ok，而且会主动和人打招呼，很爱笑。”

琴棋也说，这些年静婷每次来新加坡都会联络她和另一名友人，然后相约去吃饭聊天，“我去香港也会联络她，她会热情地招待我们。”