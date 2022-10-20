廖伟雄马来西亚当“榴梿医生”

碍于疫情暂无法回中国，人在马国的灿哥廖伟雄出巡芙蓉果园当“榴梿医生”，拯救逾百棵榴梿树！

灿哥最近接受《新明日报》访问时，透露拟在马国设立有机农场，栽种具备马国特色的农作物，比如榴梿、红毛丹、黄梨，还有很多中草药等。

灿哥日前向记者说，仍在物色适合开发有机农场的地点，不过他最近与“灿神农场”团队成员出巡芙蓉，拯救几乎“坏死”的榴梿树。

灿哥说，今年四月中旬他受邀到芙蓉一果园仔细视察环境，他叹说：“那家果园种植500多棵榴梿树，死了200多棵，果园园主之前花了不少钱找人救树，又打针、又打激素……”结果却“药石无灵”。

灿哥发现“生病的榴梿树”主要是烂根、有黑头病，因犯“病”显得“奄奄一息”，甚至整棵榴梿树都长满青苔，了无生气，开不了花、也结不了果，似乎在等“死”。

果园园工向灿哥申诉：榴梿树就算开得了花、也全部凋谢，惨不忍睹。

不打针 不注射激素 “打通经络”救树

灿哥被“委托”救树，如何出招？

灿哥将他在中国推广的有机种植，为榴梿树“试药”。他说：“我们不会打针、也不注射激素，只是顺天应时，采用有机种植的技术，帮助榴梿树‘打通经络’，让榴梿树能吸收水分、能透气，也能吸收到营养。”灿哥以拟人化语气形容“救树”的过程，非常有趣。

他采取低碳有机方式救榴梿树，奇特地，过了一些日子，肉眼可见到榴梿树的青苔一片片剥落，开始出现生机，“一个月后，榴梿树开始开花，而且逐渐长出小果实……”

近半年时间，灿哥救“活”了逾百棵榴梿树。

这名“榴梿医生”也为一棵已有七年长不出果实的榴梿树“把脉”，用了半年时间改良，“很开心的见到这棵榴梿树，居然重新挂果了！”当然，长了果实，必须细心除去害虫，让果实茁壮，“否则人家吃到说是‘有机’的榴梿，却发觉有一条虫爬出来，你说会有多恶心！”

榴梿树长满果实。（受访者提供）

难说服园主“有机种植法”

有机“救树”成功概率是不是多达百分百？灿哥告诉记者：“种植农作物不可以一次论成败，但我坚持不喷农药、不加化学肥料，采用有机种植法，他日长出的榴梿，也会让人吃得更安心。”

“救”树过程困难吗？“不困难，反倒如何让园主相信有机种植法可行，这才困难。”他不把话说满，只是尽量去做，要救树，必须从土壤下手，“土地是种植的根本，土壤有很多微生物，能制造出不同的营养，唯有改善土壤，才能救树。”

灿哥认为，马来西亚天天阳光普照、光合作用有利于农业种植，“我希望将来设立的是有机示范农场，我阿灿一个人的力量有限，希望结合志同道合者，一起分享不同的种植经验，提高有机种植技术，培植出高素质农作物，让大家未来都能吃得健康。”

据悉，由于成功救“烂”树，已有几个果园邀请灿哥去“看诊”呢。