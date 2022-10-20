为《花路阿朱妈》票房担忧 陈哲艺：100万元都无法回本！

拍戏不去想票房的本地名导陈哲艺，终于为自己监制的《花路阿朱妈》（Ajoomma）破例，他星期四（10月20日）下午在嘉华新达城举行的电影记者会上，呼吁大家要去戏院支持这部口碑好的电影，甚至激动得几乎哽咽地说：“如果票房不理想，我担心我们接下来还能拍戏吗？我们的下一代还有电影梦可以圆吗？”

在接受《联合早报》访问时，陈哲艺坦承：“我可以告诉你，即便票房卖到100万元，我们还无法回本，因为在韩国拍摄电影的成本比较高。”

《花》是导演何书铭的处女作，剧本创作灵感来自何书铭爱看韩剧的妈妈，剧本完成五年后，陈哲艺还找不到拍摄资金，让陈哲艺一度要何书铭去找别的公司，因为不想耽误他。除了新、韩政府相关的电影基金，《花》后来成功找到尚需的制作成本，陈哲艺说：“我对投资者要有交代。”接着他又叹口气说：“现在本地电影要卖到100万元不容易。”

洪慧芳：如果演不好会关掉社媒

最近香港的小品《饭戏攻心》，更早前韩国的《寄生上流》，能在自己的“地盘”卖出佳绩，陈哲艺认为都是当地人踊跃支持本土创作的原因，他希望《花》也有这样的运气。他说《花》在釜山参展时，韩国、台湾等地片商都表达了发行的兴趣。他希望本地能卖得好，开出好成绩让外地片商看了有信心，“因为这些外地片商，也会有期待。”

女主角洪慧芳透露，自己刚开始也担心，是不是因为自己不是大牌明星，造成电影找不到资金，“不过何书铭叫我别想这些，把戏演好就行了。”她透露当时自己心中也如此打算：一定要把角色诠释好。她说：“如果我失败了，演不好，我会关闭掉自己的所有社媒。”

台前幕后团队用心，《花》不仅前阵子参加在釜山影展竞赛，也将在下个月的金马奖角逐洪慧芳入围的最佳女主角等四个奖项。赢得口碑，洪慧芳不必关掉个人社媒，现在只希望电影能卖出高票房，让本地电影能继续拍下去。

影片星期三（19日）在本地举行首映，洪慧芳哭了，因为获得回响。她说：“我很担心回响不好，但我的同行、媒体记者，还有我的儿女都给予肯定的口碑，所以感动到哭了！”

洪慧芳在《花》饰演丧夫大婶因儿子到美国应征工作，唯有独自参加到韩国的旅行团，因韩国导游的疏忽，她流落街头，所幸遇到当地公寓保安大叔（郑东焕饰）伸出援手，收获了一段友谊并经历了自我救赎的难忘旅程。

何书铭透露拍这部电影的挑战包括在韩国的冬天取镜，以及语言的隔阂，“还有电影的追车动作戏。”

谈到选角，他坦承从小就看洪慧芳的戏长大，她的演技和表现深印在他的脑海中。谈到饰演韩国导游的韩星姜亨锡（前译为姜亨硕），何书铭说：“看过他的韩剧。见到他时，他太帅了，我希望他为角色增胖一些。”

姜亨锡为角色增胖

姜亨锡特地飞来本地出席记者会，他通过翻译人员透露，当导演希望他增胖时，他很开心，终于有一个可以放肆大吃大喝的借口，“我增胖了五公斤。”他说，戏拍完后得投入另一部作品的拍摄，他平常有运动，很快就成功甩肉。

姜亨锡透露高中时念过中文，也在中国小住过一阵子，“后来少用中文就生疏了，不过《花路阿朱妈》让我有机会重温华语。”他希望接下来继续磨炼中文，今后可以继续接到能讲华语的角色。

他第一次参与韩国以外的制作，他说讲外语负担大，“但在试镜时，我告诉自己可以办得到。”他说拍摄前，平日生活包括上厕所等都反复地在背自己的华语台词，“拍摄时好多人帮我，我才能把华语说好。”他在片中的角色面对债务与家庭等困扰，心事重重，为了使造型更有说服力，他特地不修剪头发等。

包勋评难忘与洪慧芳视讯对话的戏码

包勋评在影片中饰演洪慧芳的儿子，他说在拍摄与洪慧芳视讯对话的戏码最难忘，因为洪慧芳在韩国，他当时真的是在美国，“我刚好与两个朋友去美国，我担心他们吵到我，就叫他们出去，我一个人在房里自己打灯录影。当时户外很冷，我的房间很温暖，但我看到在韩国户外的洪慧芳真的很冷，就希望快点把戏拍完，不然她会很冷。”

包勋评第一次与洪慧芳演对手戏，他说：“她给我的感觉就像妈妈，彩排时我们就有母子的感觉了。”

《花路阿朱妈》10月21日至24日预映，27日公映。洪慧芳、姜亨锡、陈哲艺与何书铭将在星期六（10月22日）下午1时40分在嘉华新达城、下午3时在嘉华狮城大厦、下午4时45分在嘉华怡丰城的放映会亮相。