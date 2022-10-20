朝鲜人最爱看的韩国影剧榜出炉 “不惜花20倍月薪也要看”

（综合讯）朝鲜对于内部居民的思想管控愈加严格，国内甚至颁布《反动思想文化牌击法》，禁止民众接触外部非法传入的影视情报，违者恐被送进政治犯收容所。一项调查报告出炉，朝鲜民众最爱的南韩电视剧是《爱的迫降》，就算破费20倍的月薪也只能收看8集的内容，也觉得在所不惜。

根据韩媒，韩国境内一间对朝鲜民营宣传机构“国民统一广播”今19日发布日前在讨论会上所进行的一项实况调查，调查对象为来自朝鲜的50名居民，针对朝鲜境内收视境外情报资讯的媒体环境与实况进行调查。

首先，在朝鲜颁布《反动文化思想排击法》后，有16%受访者（7名）透露曾被送进管理所隔离，55%（24名）被安排至教化所，46%（20名）则说曾被送去做苦力。

至于在这50名受访者中，高达49人承认曾接触来自包括韩国在内的国外影视作品，其中有96%的受访者（48人）称曾接触韩国电视影剧，84%（42人）接触来自中国的影视作品，而曾接触韩国歌手的演唱会视频或纪录片则各占比率为68%（34人）、40%（20人）。

另外，由玄彬、孙艺珍主演的韩国电视剧《爱的迫降》，至今为止仍在朝鲜民众心目中占有举足轻重的地位，受到最多人欢迎，其次为《Penthouse上流战争》、《鱿鱼游戏》等；韩国电影方面则是元斌主演的《大叔》（The Man From Nowhere）、奥斯卡得奖片《寄生上流》排前两名。

总共16集的《爱》，目前在朝鲜境内仅流传8集，且若要一次收看8集须得缴交9至10万多元的朝鲜币，目前朝鲜平均月薪为5000朝鲜币，收看8集所需要的费用等于是每个月薪水的20倍。

目前在朝鲜最广受欢迎的韩国歌曲依序为《石头岛》《早晨露珠》《爱的迷宫》《朋友》《直到现在》，至于人气偶像防弹少年团的歌曲仅排行第6。