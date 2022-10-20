娱乐吃瓜：张加帅傅诗淇是谁？盘点你不知道的艺人本名

台湾艺人炎亚纶日前身披“吴庚霖”的彩带接受“中华民国十大杰出青年”表扬，再次唤起大家对他本名的记忆，而他在社媒贴文也提到“吴庚霖”的含义。演艺圈中不少艺人都用艺名，你知道张艺兴、成毅、刘亦菲、陈零九和孔刘等人的本名吗？

炎亚纶本名包含父母的爱

炎亚纶曾解释因为爸爸姓吴，妈妈姓林，所以他叫吴庚霖（吴跟林）。他在《36题爱上你》节目中说有段时间相当排斥自己的本名，“因为好像没有很时尚”，他也认为炎亚纶像出道之后的一个外衣，但也坦言本名是从小长大跟着自己，经历与父母亲闹别扭、恋爱与失恋等时期，“有很多的情感在里面。”

或许因为这样，2021年他宣布将以本名“吴庚霖”作为日后演员的身份，他说：“比起艺名炎亚纶，本名触碰到我内心层面的面积更大更深。”

炎亚纶身披“吴庚霖”的彩带接受“中华民国十大杰出青年”表扬。（互联网）

张艺兴帅就算了，还加帅！

在《向往的生活5》节目中黄磊特别喜欢称张艺兴“张加帅”，而那其实就是他的本名。

据知张艺兴有一回在签售会，被主持人问及为何要改名时说：“原名太狂了，帅就帅了，还加帅！”有报道指，因为张爸爸想儿子在艺术方面有所作为，所以帮他改名为艺兴。不少网民觉得比起张加帅这个名字，张艺兴更容易让人记住，也更适合演艺圈，你是否有同感？

成毅本名充满诗意

当红小生成毅的本名叫“傅诗淇”，虽然很诗情画意，但有点像女生的名字，所以进入演艺圈后，他便取了较为阳刚的艺名“成毅”。

据悉他在第一家经纪公司的建议下使用艺名出道，但也有网民认为他的本名更有记忆点，且和他本人翩翩公子的长相和气质相符。

直到现在成毅依旧被粉丝暱称为“小淇”，甚至因为饰演过常常吐血，战力不如女主角的角色，被网民戏称为“淇淇公主”。

本名傅诗淇的成毅，至今依旧被粉丝暱称为“小淇”。（互联网）

任嘉伦本名好像运动员

任嘉伦的本名任国超，据悉是热爱武术和体育的父亲为他取的，寓意希望儿子超越任何国家的人。后来他从韩国回中国发展后，经纪公司老板觉得本名太过“体育生”气质，所以改名任嘉伦重新出发。

其实任嘉伦改名不止一次，除了大家熟知的本名任国超以外，早年他以韩团出道之际准备到日本展开活动，由于日文“哟西”是很好的意思，所以公司老板给他改了艺名叫任耀希。

任嘉伦改名不止一次。（互联网）

刘亦菲本名飘武侠味

熟悉刘亦菲的粉丝都知道，她之前的两个名字都很特别。父母未离婚时，她随爸爸姓，名叫安风，相当有武侠的味道。

之后她随着妈妈刘晓莉姓刘，改名叫刘茜美子，因此很多朋友在微博上祝福她生日的时候都会叫她茜茜。据知刘茜美子这名字是外婆给她取的，寓意希望刘亦菲美美的。

邱锋泽本名很霸气

拥有“狼人杀男神”封号，现为台湾男子团体“五坚情”一员的本地歌手邱锋泽，有个相当霸气的本名叫邱殷龙。后来他请了算命老师为自己取个名字，邱锋泽就因此诞生了。

但这个名字也为他带来小小困扰，因为名字跟另一台湾男星邱泽相近而不时被误会，例如邱泽和许玮宁闪婚，竟有网民在社媒标注邱锋泽送祝福。

“五坚情”的另一成员陈零九，本名为陈志豪。陈零九名字的由来是刚开始玩音乐时，他想卖歌曲给歌手唱，因为在4月9日出生，而且小学至高中的座号都是9号，所以就取了陈零九这个艺名。

邱锋泽（左）和陈零九都改过名字。（取自IG）

朴叙俊改名后打开星运

以《三流之路》《金秘书为何那样》《梨泰院Class》奠定韩剧新男神地位的朴叙俊（Park Seo-joon），过去曾以本名“朴容圭”活动，但直到以“朴叙俊”做为艺名后，才逐渐打开知名度。据知“朴叙俊”这个艺名是他找姓名学专家帮忙测字后取的，改名之后似乎也就星途大开。

池城八字缺土

池城（Ji Sung，也称池晟）的本名是郭泰根，据知因他的八字缺土，故取“土”字边的字为艺名，而池城也有“至诚感天”的含义。其实他的本名一直很少被提起，直到宝贝女儿的乳名取为“郭宝贝”，其本名才引起注意。

孔刘名字是父母姓氏

孔刘（Gong Yoo）本名叫孔地哲，因为原名比较普通，而且阳刚味太重，因此在朋友的建议下取名“孔刘”，在韩文中是“共有”的意思。原本孔刘希望能用自己本名，但经纪公司解释“孔刘”这个名字，刚好也是他爸妈的姓氏（爸爸姓孔，妈妈姓刘）才让孔刘接受了这个艺名。

玄彬有光彩照人之意

玄彬（Hyun Bin）本名叫金泰坪，他出道时正逢一股带“彬”的名字热潮，而玄彬二字也有光彩照人的意思。经纪公司曾一度替他正名为炫彬，但后来改回大家熟悉的“玄彬”。

宋智孝为了走红连姓都改了

宋智孝(Song Ji-hyo)的本名是千成林，她刚入行时是《蓝色生死恋》最红的时候，因为主演宋承宪和宋慧乔双双成为一线演员，所以她将自己的姓改为“宋”，希望自己能和他们一样大红。后来由于身边的人都觉得“智孝”这个姓名叫起来顺口，所以她就叫“宋智孝”了。