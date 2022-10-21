娱乐吃瓜：街舞综艺“招牌担当”韩庚 “我是爱唱歌跳舞的赫哲族”

中国舞蹈综艺《这！就是街舞》自2018年首播以来便成为现象级综艺。最新一季《街舞5》自8月在中国播出以来话题不断，在微博上其相关话题阅读量超过7亿次；与节目相关的热搜数量，也高逾700个，最高时排在热榜第一，让人感受到它在5季之后热度依然。

本季由王一博、韩庚、李承铉、刘雨昕担任队长，继续展开街舞选拔。节目被认为是中国舞蹈节目的经典，各方面领先同质性节目，作为4季队长，韩庚接受zaobao.sg专访时分析：“这跟街舞本身的魅力是密不可分的！不管会不会跳街舞或者其他舞蹈的人，他们看到舞者们为了自己喜欢的东西去努力，很投入地在舞台上释放自己，我相信正是街舞传递出来，这种纯粹热烈的氛围和情感打动了大家，也让更多的人越来越喜欢和关注街舞发展。”

谈到节目中最难忘的事，上个月迎来首胎女儿的他说：“很多，太多了！我们每年都一起跳舞，还有今年与舞者合作了一部微电影《爱与希望》，是讲述街舞故事的内容，在大家的一起努力下，我们48小时内完成了一部作品，这段经历和大家的支持陪伴让我非常感动！”

李承铉（上图左起）、刘雨昕、王一博（下图左起）、韩庚在《这就是街舞5》担任队长。（互联网）

至于最享受的节目瞬间，韩庚说：“最喜欢创意舞台和battle（比试）舞台，很多舞者的想法和实力都会被无限地激发出来，那种热情和感染力真的非常让人开心和兴奋。”

有最享受就有最不享受的，他说：“不喜欢的肯定是淘汰环节了，因为很多舞者真的非常优秀，但节目的赛制就是这样，但我相信他们的舞台远不止于此。”

有些人不知道韩庚是赫哲族——中国一支少数民族。记者好奇他的舞蹈细胞跟自己所属的民族是否很有关系，他回答：“赫哲族确实也很喜欢唱歌跳舞，非常热情的少数民族。当然，舞蹈本身我是非常喜欢的，也很幸运从小就进入了中央民族舞蹈大学学习跳舞。”

自小为舞蹈付出、学习多年，为什么至今还热爱？他说：“我一直觉得舞蹈是我们身体释放情感的一种方式，通过肢体的表达去释放情绪或者情感。还有每当自己又重新回到舞台的时候，舞蹈带给我的力量和感觉，一直都让我保持很好的状态去做更多的事情。”

街舞综艺换血变招

很多综艺节目系列拉长以后，容易丧失创意和热度，《街舞5》也要面对这个危机。

有人形容，它来到第5季，必须“换血”来实现逆生长。那它是怎么做到的呢？记者设法查探出它“换血”求生的轨迹。

第一，本季度街舞选手们的年龄更小了，比赛感觉更像是有一场青春集训营，充满活力。

第二，综N代（指高收视名牌综艺以系列形式继续推出）往往沉浸在舒适圈中墨守成规，最后消耗掉原本的口碑。本赛季首次引入虚拟人形象，捕捉4位队长的动作后设计出虚拟形象，一新观众耳目。评论中很常看到类似“初生牛犊不怕虎”“耳目一新”“编舞有个性” 等赞语。

第三，不迷信名人效应，本季邀请不少新人参赛，既削减成本，也为节目注入新鲜的血液。他们不负众望，呈献令人惊艳的表演，吸引不少新粉。节目里的舞蹈过去注重技巧，这回则强调街舞也可以与现代舞一样叙述情感故事。

第四，《这！就是街舞5》还做了一件很少中国综艺做得到的事。今年4月，《街舞》越南版（Street Dance Viet Nam）播出，代表中国网综实现节目模式出海“零的突破”，成为了中国文化符号输出的一个里程碑。同时，《街舞5》在优酷多个国际版平台上线，已经和即将上线的字幕包括英文、韩文等9种语文，从而把YouTube上的播放量推到破千万。在推特上，节目的相关话题曾屡次登上泰国、越南等国的趋势榜，最高达到第一名。

第五，节目品牌的成功也带动线下产业。5年来，优酷视频作为出品方，对节目系列的深耕，打造了一条IP全场景体验的产业雏形，凸显其商业影响力。从周边开发，如节目的街舞战队人物模型、鸭舌帽、T恤、毛毯等，都有良好的市场反馈。

之前，《街舞3》曾经辗转5座城市，由30位节目选手参与线下巡演，取得好评。《街舞》播出以来带火线下街舞培训，因为它提升了家长对这项运动的好感度。有人说，在节目驱动下，街舞已经从运动变成流行风潮，乃至生活方式。

决赛将诞生首位女性兼外国冠军？

日本舞者Kyoka曾到中国少林寺学醉拳，不断设法提升舞艺。（取自Instagram）

《这！就是街舞5》10月29日将迎来总决赛，中外新生代舞者们将力拼冠军。本季最出彩的选手，要数来自日本大阪的嘻哈舞者Kyoka，娇小的身躯蕴藏着惊人的力量，比赛至今已赢获无数粉丝。她8岁接触街舞，11岁拿下日本全国少儿街舞大赛冠军，12岁赴韩国与东方神起同台演出，20岁获得世界顶级街舞赛事Juste Debout Hiphop总冠军，之后纵横各大国际比赛舞台。

她曾到中国少林寺学习的醉拳，到巴西学习的战舞，不断提升自己。又曾因排练与工作压力过重，感染一种“食人菌”的细菌，手臂差点截肢，人生经历充满高低起伏。无论如何，她高超的技艺加上谦虚的态度，已经征服许多中国粉丝，让大家很期待节目可能会产生5季以来的首位女性兼外国冠军。

“这就是街舞5“ 每周五晚上10点10分于e乐（新电信电视Ch 11/501）播出。