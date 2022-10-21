林青霞获颁名誉博士“止不住笑” 曾自爆教会5岁孙女打麻将

（香港讯）香港大学日前公布11月2日举行的第207届颁授典礼，67岁的林青霞将获授“名誉社会科学博士”学位，以表扬她在演艺界作出宝贵贡献。11月3日是林青霞68岁生日，颁授礼在11月2日举行，成为她今年最好的生日礼物。

林青霞在微博发表心声：“我兴奋地一直笑一直笑，拼命说自己不够格得到荣誉博士这个荣衔。冷静下来后，我告诉自己我要加倍提升自己，在各方面努力学习进步，让自己配得上港大给我的这个荣誉。谢谢香港大学给我的鼓励，这个荣誉博士学位不但鼓励了我，也鼓舞了这些年来，一路看着我成长的你们。”

她在微博转发了人民文学出版社分享她的座谈视频，有网民留言：“哇，姐姐好美呀！大美人林清霞！”林青霞幽默回应：“谢谢你给我加了个三点水，三点水会带给我幸运。”

也有网民留言要跟林青霞“谈婚论嫁”，之前曾回说“你姐是有夫之妇，不能取（娶）也不能嫁”的她，看似心情大好，再度开玩笑回应：“滚一边去！”，笑翻网民。有网民催她更新日常，又喊话要美照，林青霞回答：“11月有得砸了，就怕你头破。”预告11月有大量照片释出，同时充分流露幽默感。

林青霞过去不时会在社媒分享日常。比如她分享文章，围绕麻将展开，透露过去出国时，有导游说非常羡慕中国人有很多经典武侠小说，没想到林青霞却说“有麻将更幸福”。

她还自爆9岁的时候就上桌打麻将，而且玩得非常高兴，妈妈不但不阻止，反而说这样挺好，至少不会出去乱跑。

之前中国疫情延烧，许多娱乐活动被迫取消，林青霞白天和家人打乒乓球，晚上会和女儿打牌，就连5岁的孙女都迷恋上了麻将，而且一教就会，非常聪明。林青霞甚至特意为孙女画了她打麻将的模样。

林青霞还分享不少打麻将的趣事，比如老公邢李㷧送她“半山书房”，但她把房间变成了麻将房，每次闺密到她家打麻将，全都输了个底朝天，唯有她一人独赢。