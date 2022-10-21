金钟奖颁奖礼五大亮点

本地电视“阿哥”李铭顺脚肿缺席在家敲金钟？小S暌违17年强势回归，再夺“综艺节目主持人”奖呼声高？

《第57届台湾电视金钟奖颁奖典礼》将于星期五（10月21日）及六（22日）晚上登场，今年首度分为“节目类”及“戏剧类”两天举办，两晚的颁奖礼无论是综艺或是戏剧，都呈现百花齐放的盛况，《新明日报》记者特别整理出五大亮点。

李铭顺在家敲金钟

本地电视“阿哥”李铭顺可说是金钟奖的常客，去年以迷你剧集《做工的人》摘下迷你剧视帝，今年则凭《逆局》首度入围角逐最佳男配角，这也是他三度挑战敲钟。李铭顺原本计划飞往台湾出席盛典，岂料日前左脚发炎浮肿，唯有缺席“戏剧类”颁奖礼，因此星期六晚上将在家“出席”的他能否拿下第三座金钟奖？

暌违17年小S抢大奖

17年前小S曾以《康熙来了》拿下最佳综艺节目主持人奖，17年后，她凭着《熙娣想聊》强势回归，将和吴宗宪、黄子佼、胡瓜等抢夺“综艺节目主持人奖”，值得令人关注。

林心如 杨谨华争视后

夯剧《华灯初上》播出时反应热烈，剧中两位主角林心如与杨谨华将在星期六晚上的“戏剧类”颁奖礼上演一场“姐妹反目”抢视后的激烈战，究竟鹿死谁手？

吴宗宪 KID《综艺玩很大》再入围

吴宗宪和KID主持的《综艺玩很大》去年与金钟益智及实境节目主持人奖擦身而过，这也是前年猝逝的“小鬼”黄鸿升的遗作，因此大伙儿感到遗憾无法“带着‘小鬼’”一起上台拿奖。今年吴宗宪和KID再以《综艺玩很大》角逐奖项，是否能如愿获奖？

陈亚兰反串入围视帝呼声高

在视帝方面，备受关注的是《茶金》中的郭子乾和温升豪同争视帝，但最受瞩目的莫过于陈亚兰以《嘉庆君游台湾》反串嘉庆帝而入围最佳男主角，这也是金钟奖57届以来首度有女演员以男性角色入围男主角奖项。根据台湾媒体预测，她摘下视帝一奖呼声高。

《第57届台湾电视金钟奖星光大道及颁奖典礼》，在星期五及六傍晚5时与7时，在Hub都会台（星和视界111 / 825频道）同步直播。