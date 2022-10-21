徐彬未遇桃花诱惑 “太太对我十分放心”

一家四口到印度尼西亚民丹岛度假，徐彬谈美满婚姻：工作之外，时间全部陪家人！

目前已经杀青《遇见你，真香！》的徐彬，趁着空档带着妻小一同前往印尼民丹岛度过一个愉快的假期。

徐彬早前在接受《新明日报》访问时说，这次的出游不但让孩子们玩得很开心，和太太王仪菲也难得有机会过二人世界。徐彬也会不时在社交媒体上大放与妻儿的恩爱秀。

徐彬和太太是在2017年结婚，目前育有一子一女，儿子四岁、爱女一岁。

徐彬不但事业有成，同时也拥有幸福的家庭，身为一名公众人物，且拥有帅气脸孔，容易“招蜂引蝶”，徐彬如何给太太安全感和信心？

“对外界来说，我其实算是给家里很多时间的丈夫或是爸爸。基本上没有在工作的时候，我不是待在家里，就是带家人出去玩。”

也因为有了这份安全感，徐彬说太太对自己十分放心：“她基本上都没有在管我。”

虽说娱乐圈桃花诱惑多，徐彬说自己从以前到现在并没有什么追求者。

徐彬曾在中学时期遇到一名追求者，对方让他印象深刻，“她就会一直来我家找我。”

如何拒绝对方？

“我是比较直接的人，就直接跟她说‘我不喜欢你，你不要想太多了’。”

称粉丝蛮正能量

入行那么多年，有遇过疯狂粉丝吗？

“她们（粉丝）都蛮正能量的。我们那个年代（八九年前）和粉丝还是会有一点距离感，虽然当中可能有喜欢你的，（但并非男女之间的那种喜欢）她们就会站在后面默默地支持你，或是跟你合照拥抱一下。”

粉丝携礼送到家门

访谈中，徐彬也分享了自己曾遇到一位很可爱的粉丝，“有一次我在家里，一直有人按门铃，但开门没人。按了两次后就把礼物放在门口，所以我就猜是粉丝。当时我就觉得你按了门铃，就等我开门，聊天一下、说说话是OK的。”

不过，徐彬还是希望粉丝可以通过公司举办的见面会或活动，与他交流，“来我家会影响到我的生活作息，家里也不只是我一个人。”

礼物方面，徐彬分享道：“我蛮喜欢他们（粉丝）写给我的信、照片日志（特别是记录他们和我之间的回忆），我都会收藏起来，因为我觉得这些都是最宝贵且很有意义的礼物。”

他也借此感谢粉丝一直以来的陪伴和鼓励。