影帝Kevin Spacey性骚扰案判决出炉

（综合讯）63岁的美国男星凯文史贝西（Kevin Spacey），过去曾凭着电影《美国心玫瑰情》（American Beauty）与《刺激惊爆点》（The Usual Suspects）分别拿下奥斯卡影帝和最佳男配角奖，在影视圈占有相当重要的地位。但他却遭20多名男子指控遭他性骚扰并告上法院，如今判决已出炉。

根据外国媒体的报道，Kevin Spacey在2017年时遭现年50岁的安东尼瑞普（Anthony Rapp）提告指控，声称自己在14岁时曾被对方带回他位于曼花顿的家中，并未经同意触摸私处。随后Kevin Spacey出面道歉并公开出柜，并因此遭好莱坞封杀。

这段期间他还被指控涉嫌猥亵18岁少年、男按摩师以及工作人员霍尔茨曼（Andrew Holzman）等20多人，但因受害者拒绝作证以及男按摩师意外猝死，使诉讼接连被撤销。而凯文史贝西也因此丑闻缠身事业全毁，甚至被踢出当时正在拍摄的《纸牌屋》团队中，更遭制作公司提告。

经过长时间的诉讼，Anthony Rapp虽出面作证并透露整个过程的细节，但未能提供完整证据。Kevin Spacey在庭上否认指控，强调自己从未与Anthony Rapp独处过，曼哈顿联邦法院审理三周后，于21日商议2小时后做出裁决。

陪审团裁定“因证据不足被告无须承担法律责任”，驳回Anthony Rapp当初求偿4000万美元（约5717万新元）的民事诉讼。