“金钟奖红毯最美”小S败给曾宝仪 “姐夫”AKIRA帅压全场

（台北讯）第57届金电视金钟奖颁奖典礼综艺类颁奖礼星期五（21日）举行，红毯在下午5点于国父纪念馆登场。女星部分包括小S（徐熙娣）、刚被求婚的赵岱新、温贞菱、曾宝仪等人，男星则有黄子佼、江宏杰、坤达、“全民姐夫”AKIRA和林柏宏等人角逐最帅宝座。

《壹苹新闻网》携手知名造型师陈孙华，由他点评红毯星装。最终小S争夺第一美再度失败，由曾宝仪拿下红毯最美，AKIRA、钱薇娟则分别是日本与台湾的最帅代表。

林志玲帅老公AKIRA一登场就被赞“真的很帅”，陈孙华说：“穿着、样子、比例和细节都很好，是要跟钱薇娟比吗？我必须说他们两个分数很接近，但AKIRA真的没话讲，没有戴一些有的没的。”

篮球员出身的钱薇娟穿得十分帅气。（互联网）

小S以MOSCHINO浮夸造型亮相，很不错啊很有效果，很有东方寺庙佛塔的感觉，但我不喜欢她的发型，头发跟这件衣服跟不上，全部湿湿的往后梳可能好一点。”

Lulu选穿Farah Al Mesbah 礼服，也入榜了最美名单，陈孙华说：“这样算是很美，项链也搭得不错”。

曾宝仪以Stella McCartney亮黄色礼服亮相，获得陈孙华称赞，“好可惜那个发型……头发直接放下来，或是像红毯主持人焦凡凡一样我都觉得好一点。”陈孙华也认为耳环搭得不好，强调单品拆开都没问题，但放在一起不对，但赞她是少数礼服上没有亮面、钻饰的，“她的衣服是最漂亮，也是第一美。”