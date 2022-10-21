7度入围首夺金钟Lulu台上泪崩 《玩很大》夺人气节目KID：这奖献给小鬼

（台北讯）“第57届电视金钟奖”节目类和戏剧类颁奖典礼分别于星期五（21日）和22日在国父纪念馆举行。率先登场的节目类颁奖典礼，颁发21个奖项，典礼由曾国城与唐绮阳首次合作主持。

今年节目类典礼最大奖项——综艺节目主持人奖，由小S的《熙娣想聊》、吴宗宪领军的《综艺大热门》、胡瓜等的《综艺大集合》、曾国城等的《型男大主厨》和黄子佼与Lulu（黄路梓茵）的《婚礼歌手》，共5组人马竞争厮杀。

Lulu入围7次，今年总算拿到奖，她一路哭上台，师父黄子佼贴心将所有致词时间都给Lulu，而她几度哭到无法讲话，边哭边说：“原来拿奖是这个感觉！”

Lulu和师父黄子佼凭《婚礼歌手》夺得最佳综艺节目主持人奖。（互联网）

益智及实境节目主持人奖由《阮三个》夺得，主持人之一杨贵媚在台上不可置信地说“怎么会这样？”直呼“真的不容易，我们演员斜杠，也能为台湾综艺节目有贡献！”

《综艺玩很大》获最具人气综艺节目奖，主持群KID在后台受访时表示“这个奖送给天上的小鬼，圆满了”。KID也感谢即将出生的儿子，“金钟典礼一开场就让节目得奖，儿子是小金主。”

谢坤达（左）和KID代表《综艺玩很大》走红毯。（互联网）

三立节目《宝岛神很大》，一连拿下生活风格节目奖及主持人奖，主持人柯大堡有感而发：“5年前走金曲奖，走不到，5年后这条路走到金钟奖，走不对路，你就继续走，可能会走到另一条，另一个山顶也是不错。”

《阮三个》的主持人杨贵媚（右起）、温贞菱、林柏宏、施名帅上台领奖。（互联网）

第57届电视金钟奖节目类得奖名单（部分）

综艺节目主持人奖：黄子佼、 Lulu(黄路梓茵)／《婚礼歌手》

综艺节目奖：《大嘻哈时代》

益智及实境节目奖：《决战水下伸展台》

益智及实境节目主持人奖：杨贵媚、施名帅、温贞菱、林柏宏／《阮三个3》

生活风格节目主持人奖：柯大堡（柯凯耀）／《宝岛神很大》

生活风格节目奖：《宝岛神很大》

自然科学及人文纪实节目主持人奖：Julian Davison、优席夫／《南岛起源》

人文纪实节目奖：《南岛起源》

最具人气综艺节目奖：《综艺玩很大》

特别贡献奖：张宗荣

特别贡献奖：陈君天