翻唱多位男歌手经典歌曲 周蕙笑言新专辑“得罪”多人

台湾歌手周蕙新专辑《不被遗忘的时光2》翻唱多位1980至1990年代男歌手的经典歌曲，她笑言发这张专辑“得罪”好多人。

周蕙近日接受本地媒体电话访问，分享这次翻唱张国荣、张学友、张雨生、陈晓东等男歌手歌曲的心情。师兄动力火车早前亮相她在台湾的记者会时，追问她为何没有翻唱他们的歌，周蕙笑说：“不只动力火车，我之前去当苏永康演唱会嘉宾，他也说‘你没有唱我的歌’，真的得罪了很多人，哈哈！”

若她翻唱动力火车的一首歌，她会选哪一首？她想了几秒，说：“如果翻唱《还珠格格》的《当》，会不会很好笑？”她觉得好笑，是因为这首歌阳刚味十足，但她这次翻唱的歌曲都是爵士风，无法想象怎么用爵士的方式唱起“啊～～～”。

专辑挑战爵士曲风

专辑会以爵士为曲风，周蕙解释：“这几年我很喜欢听爵士，心想如果可以成为爵士女歌手，会感觉自己更厉害。我没学过爵士，就很好奇，借着这张专辑，算是完成了自己的一个梦想，也在同步学习。”

周蕙2018年推出《不被遗忘的时光》，当时重新诠释1960至1980年代歌姬的经典作品。对比两次的经验，她认为翻唱女歌手的歌，听众比较会马上做对比，而男声和女声本来就不一样，所以翻唱男歌手的歌，大家反而想知道她做了什么反差。但这不表示翻唱男歌手的歌比较容易，她说：“是不一样的难处，要把反差做大，要想，怎样才显得女性化？”

哪一首歌最难重新演绎？周蕙说：“《失恋阵线联盟》，这也是专辑中最爵士的歌曲。原版逗趣、开心，恰恰曲风让人容易跟着跳舞，而我们做了Swing的编曲，也会让人跟着律动。我觉得这个反差做得很好，但我毕竟是爵士新鲜人，要习惯那个拍子和律动，最终挑战成功，也唱得很开心。”

不在意被称“翻唱歌手”

周蕙2001年也曾发过两张老歌翻唱专辑《今宵多珍重》和《我要你的爱》。是否担心被贴上“翻唱歌手”标签？她坦然回应：“我以前很在意别人的评断，但现在，尤其这次决定做这张专辑，我就已经把负评抛在脑后。做音乐本来就没有对和错，是个人喜好，我也有我喜欢的东西。从老歌翻唱到两张《不被遗忘的时光》，一定有人不喜欢，也有人很喜欢，我挑好的评语来看。”

她认为喜欢的人表示他们有这个需要，至于不喜欢的，她觉得现今网络时代，很多人不一定真的不喜欢，只为了发泄情绪，用激烈的文字攻击你，她对此选择忽略。她说：“重要的是，真正需要的人有接收到我的善意和我要传达的情感。像这次推出《拒绝再玩》时，刚好是‘哥哥’张国荣的冥诞，他的粉丝谢谢我还记得他，我也很开心可以把哥哥再次介绍给大家。”

Beyond的粤语歌《喜欢你》是周蕙非唱不可的，除了因为是Beyond的铁粉，也因为歌曲装载着她的青涩回忆。她分享说：“我中学时搭巴士上下学，会遇到一个学长，他很帅，我会偷瞄他，但我很害羞，不敢表白。这次要选一首代表我少女时期的歌曲，这首第一时间冒出来。”