伊原六花增加肌肉演相扑手 叶山奖之穿马瓦希喊痛苦

叶山奖之调侃伊原六花为剧增重30公斤，被拍档斥“说谎”。

日本演员伊原六花和叶山奖之在日剧《五个相扑的少年》饰演大学相扑社的相扑手，这部日剧改编自30年前同名卖座电影，讲述五个出于不同目的加入相扑社的大学生，在练习相扑的过程中找到各自的人生道路。

伊原六花饰演相扑社唯一的女生，是一名相扑好手，叶山奖之则是菜鸟。两人为剧接受《联合早报》视讯访问，不时斗嘴，非常逗趣，叶山奖之也展露调皮的一面。

记者问他们如何为相扑手角色做准备，伊原六花说：“我们练习相扑两个月，主要练基本功和掌握正确的姿势。我的角色是相扑好手，为了看起来有说服力，我必须增加肌肉。”

叶山奖之“爆料”：“她增了30公斤。”伊原六花立即回应：“你说谎！只增了六七公斤吧！”

叶山奖之的角色一开始并不热衷相扑，所以演出方式跟伊原六花不太一样，但他强调：“我还是非常认真练习，尤其第一集我们有10场比赛，为了那一场戏，我们练了一个月，希望大家留意。”

相扑手要穿上马瓦希（兜裆布），两人的马瓦希初体验感觉如何？伊原六花说：“其实挺舒服的，还能帮助我保持平衡。”叶山奖之则调皮地说：“是不错的经验，你应该试试，试了就会了解我们的痛苦。如果你有兴趣，可以上亚马逊网站购买。”伊原六花好奇地问：“亚马逊有卖？”叶山奖之笑笑说：“应该有。”

叶山奖之（左）要观众上网买马瓦希试试，体验他的痛苦。（Disney+提供）

伊原六花：相扑过招有趣

初次接触相扑，伊原六花觉得很有趣，尤其学会越来越多的技术并成功出招时，觉得好过瘾。但她也说：“一场比赛可以在一瞬间结束，所以要判断好什么时候出招，否则就出局了，这是相扑困难的地方。”

叶山奖之剧中一直被伊原六花扑倒，记者问他是否有很多淤青？他说：“老实讲，如果我尽全力，一定会赢。要饰演失败者，挺困难的。”伊原六花立即反驳：“不不不，这跟性别没有关系。”

叶山奖之还是坚称：“我有克制自己。”但也承认：“伊原六花是挺有力的。拍10场比赛那一场戏时，确实有好几次觉得自己会输给她。”

伊原六花（左）在一分钟内画出“帅气”的叶山奖之。（Disney+提供）

两人在访问尾声送上彩蛋。喜欢画画的伊原六花在一分钟内画出叶山奖之，还应对方要求把他画得“charming”（帅气），叶山奖之也嘴甜大赞拍档：“她画画真的很棒，我希望她有一天能开画展，一定会让你们非常惊喜。”