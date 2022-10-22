香港名导拆解经典 揭露明星拍摄内幕

导演·门

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香港Viu TV播映的清谈节目《导演·门》，热爱电影尤其对香港电影有情意结的人，必定会喜欢。

《饭戏攻心》导演陈咏燊担任监制兼主持之一，每集45分钟，强调专业性，印象中从未看过香港，甚至其他华人地区有类似节目。

新旧两代香港导演对谈，穿针引线的主持人除了陈咏燊之外，还有执导过《一秒拳王》的赵善恒，第5、6集由RubberBand乐团的主唱缪浩昌代班，但音乐人显然力有未逮，之后由《救僵清道夫》导演甄柏荣再接棒，相对得心应手。

播映8集，至今上节目的都是对港片影响深远的知名导演，包括：许鞍华与彭秀慧、关锦鹏与李骏硕、郑保瑞与李子俊、陈嘉上与刘浩良、马伟豪与陈咏燊、陈可辛与黄进、张婉婷与黄绮琳、麦兆辉与冯志强。

许鞍华与《阿妈有咗第二个》导演彭秀慧对谈。（互联网）

经典逐一评析，谈情节构思、人物塑造、分镜技法等，还请大导演拆解自己作品当中的一幕戏。节目上也借来海报、剪报、宣传品等，附加外景环节深入揭露戏院运作、服装、器材、道具、音响、场务工作等内幕。

郑保瑞打造失序癫狂世界

亲切的郑保瑞导作风格暗黑。（互联网）

听郑保瑞描述《杀破狼II》的吴京、张晋和Tony Jaa的监狱暴动戏，如何一气呵成以3个镜头加后期制作，完成复杂的打斗大场面。

看麦兆辉揭露《窃听风云II》的闹区街头追踪戏拍摄过程，原来竟是从凌晨3点开始排练走位，围绕吴彦祖、古天乐的路人都是临演。

张婉婷逐一解析《秋天的童话》里周润发送别钟楚红的含蓄那一幕，如何透过远近镜头运用以及层层堆叠的配乐深化情感。还有梁朝伟和温碧霞在《地下情》初次邂逅隐藏性暗示，《桃姐》里叶德娴搬进老人院一幕如何巧妙融入一众素人，陈可辛与杜可风怎么成功营造《三更》的诡异气氛……

或许许鞍华、关锦鹏和陈可辛等拍电影的故事听得多，最能引起我的兴趣的反而是一手打造出失序癫狂世界的导演郑保瑞。他拍完第一部电影之后，自觉自己能力不足而自荐当杜琪峰的《呖咕呖咕新年财》第二副导演，听他口沫横飞叙述杜Sir魔法般的导戏功力，以及韦家辉如何天天对着一桌麻将沉默不语找寻灵感，风格暗黑的郑保瑞如此平易近人，反差让人大感意外。

关锦鹏与《浊水漂流》导演李骏硕对谈。（互联网）

陈嘉上拍戏求即兴，《逃学威龙》开拍时剧本只有15行，周星驰等在片场玩得尽兴；张国荣找王菲合演《恋战冲绳》，同样没剧本轻松演出，而陈导眼中的阿菲“目中无镜头”，不是本色演出，而是天才型演员。

分享大明星小故事

对电影兴趣没那么大的观众，应该更想听到导演口中的大明星小故事。找金城武要求他至少大半年，而他拍戏的片场一定要能上网；林嘉欣演“怪物”太投入无法自拔几乎成魔；舒淇和黎明拍《玻璃之城》前奉导演之命先约会；张家辉是“问题人物”，剧本贴满黄色便条纸问倒大导演。

娱乐版日日塞满无聊八卦的今时今日，难得认真走一趟电影世界，更难能可贵的是见香港知名大导演个个朴实谦逊。东方好莱坞不是一日成型的，也不会轻易被大环境击溃。

香港电影不死。

第57届电视金钟奖戏剧类颁奖典礼（现场直播）

Hub都会台（星和Ch111/825）晚上7.00

本地艺人李铭顺凭电视剧《逆局》入围第57届电视金钟奖戏剧类颁奖典礼戏剧节目男配角奖。（互联网）

主持：曾宝仪。本届竞争相当激烈，《茶金》入围16项领跑，《俗女养成记2》入围15项，《良辰吉时》《斯卡罗》13项并列，《华灯初上》11项，紧追在后。《茶金》同剧演员郭子乾、温昇豪将共同角逐视帝，《华灯初上》的林心如与杨谨华也将同争视后，谢盈萱则是双料入围。本地艺人李铭顺凭电视剧《逆局》入围戏剧节目男配角奖，他能顺利得奖吗？傍晚5点直播星光大道的红毯盛况。

带轮子的家第4季 House on Wheels 4

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3名主持人成东镒、金希沅、路云把韩国各角落当作自家后院，专注于真正重要的东西，充实日常生活。除了他们逗趣的互动，吸睛点还有美景、美食和嘉宾。

堡垒2 Fortress: Sniper's Eye

HBO（星和Ch601，新电信Ch420）晚上9.00

主演：Jesse Metcalfe、Bruce Willis、Chad Michael Murray。致命冲突发生的数周后，中情局退休探员罗伯迈克斯又遭遇另一波攻击，而且是来自他以为再也不会见到的脸孔。