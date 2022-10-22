嫁徐鸣杰婚礼简单隆重 陈凤玲出场哭到收场

10月22日星期六，早上10时43分，本地艺人陈凤玲于本地某教堂，在母亲陪伴下，缓步走向红毯的另一端，等待和她共度余生的徐鸣杰。

大家期待许久的这场婚礼，徐鸣杰一身黑西装搭配陈凤玲的白婚纱，如一对金童玉女。徐鸣杰看起来略显疲惫，似乎还有点紧张。陈凤玲则充分流露感性，在牧师证婚人致辞后不久，一直到合唱圣歌时，多次情不自禁落泪，显然感触良多。为两人演唱祝歌的是本地歌手王俪婷（Olivia Ong）和洪俊扬。

11时20分，证婚仪式开始。徐鸣杰牵着陈凤玲上台接受牧师证婚。当牧师请他们响应政府的号召，制造出更多的“小鸣杰”和“小凤玲”时，两人不约而同莞尔一笑。牧师说到外面还有很多帅哥美女，但一对新人从此只能忠于彼此时，徐鸣杰和陈凤玲都有默契地相视一笑，陈凤玲更调皮地伸手摸了下徐鸣杰的下巴。当徐鸣杰回答牧师的誓词说“我愿意”时，陈凤玲又不禁红了眼眶。轮到她说“我愿意”时，她则是破涕为笑。

徐鸣杰的爸爸妈妈在上海，这一天没办法出席爱子的婚礼，不过婚礼通过网络现场直播，让家人都能隔空祝福。

一对新人在双方家长见证下，签下结婚证书后，分别跟双方家长发表感言。

徐鸣杰喊陈凤玲的妈妈“伯母”，一听现场起哄，马上意识自己叫错了。他喊：“NG！ NG！最后一次叫你伯母！”然后改口喊妈，引起哄堂。他也感性地向陈妈妈道谢：“在我遇到低谷时，你煮给了我一碗面。”

陈凤玲也哽咽地向妈妈和视频中的家翁家婆表达感谢，一句“谢谢妈妈（家婆）在我和鸣杰吵架时你都站在我这一边”，不仅让全场哄堂，也让徐鸣杰忍不住翻了个白眼。

徐鸣杰和陈凤玲发布第2轮婚纱照，洋溢爱的气息。（徐鸣杰提供）

在婚礼开始前，现场播出一段视频，收录两人回到各个在他们恋爱期间的重要纪念场景，回忆认识、交往、求婚以来，所经历的高山低谷。两人也不隐瞒，在陈凤玲答应求婚之后的那个星期，两人就吵架了。在众多甜蜜的誓词中，徐鸣杰有一句“婚后请多多指教”最有趣，陈凤玲听了也低声回应：“请多多指教。”仿佛呼应将一起开启人生新的篇章。

陈凤玲之前告诉zaobao.sg，两人选择10月结婚是因为他们都是10月宝宝，徐鸣杰的生日在10月3日，陈凤玲则是10月24日。

另外，今天真是结婚的好日子！除了本地这对新人，日韩3位女神，包括韩国“滑冰女王”金研儿（Kim Yuna），也选在这一天结​​​​​​​婚。