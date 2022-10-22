不落后陈凤玲！3韩日女星撞日结婚 官宣照各有风格

喜事大接力！除了本地徐鸣杰、陈凤玲共结连理，32岁韩国“滑冰女王”金研儿（Kim Yuna）与美声男团Forestella27岁成员高右琳（Ko Woo-rim），也选在这一天，于首尔新罗酒店举行婚礼。

韩星这两周屡传喜讯，继孔晓振、南宫珉、马东石之后，这回又有好事。金研儿是许多男生的女神，7月宣布闪嫁，震碎不少男粉的心。小俩口交往3年互订终身，婚礼当天只邀请亲友出席。随着他们多张甜蜜白纱婚照曝光，帅男美女登对得很，让网民纷纷献上祝福。

高右琳的经纪公司Beat interactive分享4张小俩口的婚纱照之余，也对无法公开婚礼时间和地点，请外界见谅。但韩媒曝光金研儿身穿美国知名品牌、要价1万7000新元的黄色礼服，透露婚礼地点选在名人最爱的新罗酒店。

据悉，婚礼歌手由高右琳所属的Forestella担任。

金研儿（左）、高右琳交往3年，从恋人晋级为成夫妻。（互联网）

金研儿是全球首位完成冬季奥运金牌等4大国际赛大满贯的女单滑冰选手。她也在2010年温哥华冬季奥运花式滑冰女子单人滑冰中，以短曲项目、长曲项目合计总成绩228.56分刷新历史最高分纪录，是不少韩国男生的梦中情人。男神赵寅成、李准、2PM成员尼坤、CNBLUE队长郑容和都曾公开称她是自己的理想型。她2014年退隐后，定期在滑冰场指导后辈。

高右琳毕业自韩国第一学府首尔大学声乐系，2017年参加JTBC电视台选秀节目《幻影歌手2》（Phantom Singer 2）夺冠，组成Forestella出道。他2018年随Forestella担任韩国冰上表演的演唱嘉宾，结识金研儿展开交往。

小俩口今年7月被狗仔拍到雨中甜蜜勾手约会，恋情因此曝光，同时宣布10月步入礼堂。

日本两位“美优”同日结婚

另外，日本动漫改编的《美少女战士》真人版影剧“月野兔”扮演者，35岁的泽井美优（Miyuu Sawai），也在社交网站上发文，宣布跟31岁谐星艺人高岸宏行（Hiroyuki Takagishi）结婚。两人还一起晒出合照，都摆出加油的手势，表示将带着勇气、希望和爱组建新家庭，公布喜讯是为了对支持他们的粉丝有一个交代。

最后是24岁的日本名模兼女演员池田美优（Miyu Ikeda），也公布和30岁男友大仓士门（Shimon Ohkura）结婚的喜讯，两人已经恋爱5年多了。对比金研儿的深情对望、泽井美优的加油打气，池田美优和丈夫的官宣照又是另一种风格，夫妻俩一下子亲密相靠，一下子齐手比嘢，可说亦庄亦谐。

没想到，这一天对日韩还有新加坡人来说，原来都是适宜结婚的吉日啊！