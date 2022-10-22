《美丽战场》首演奸角获赞 蒋家旻向张家辉偷师

彻底摆脱乖乖女形象，台庆剧演大反派，精湛演技获得观众赞赏，蒋家旻说她向张家辉偷师。

即将在下周进入结局篇的香港无线电视（TVB）台庆剧《美丽战场》，尽管开播至今收视口碑不如预期，但饰演大反派的蒋家旻，剧中无论眼神、动作、语气、情绪等都做得相当到位，交足功课，让不少观众边看边骂，但也赞赏她演技碾压饰演女主角阿宝的陈滢。

对于观众的赞赏，蒋家旻接受《新明日报》访问时表示非常感激，但不讳言饰演这样一个角色，心里压力和情绪波动大，她说：“为了要集中精神去诠释，每次在拍摄前都需要一个相对安静的环境来酝酿，幸好剧组人员十分了解和体谅我。”

问她在首次挑战奸人角色，是否有做准备功夫？

蒋家旻坦言她反复看了《天地豪情》张家辉在戏中的演出，向他“偷师”如何演坏人，此外，她也重看TVB的《无头东宫》《杨贵妃》，还有韩剧，“因为这些剧的女人都勾心斗角，所以我就从这些剧里参考女人在互相斗争时，她们的眼神和语气是怎么演的，揣摩这种感觉，然后引用到戏中。”

称好人较难演

出道就演乖乖女，这次挑战奸角，蒋家旻觉得好人坏人，哪一个难演？

她说，好人较难演，因为一般变化不多，对于首次演坏人，她也十分享受，“坏人的可塑性很多，可以根据剧本的变化，也可以表面是一个好人，但骨子里却坏透，所以若有机会，我其实还很想再尝试演坏人。”

盼入围“最佳女配角”

有观众力挺蒋家旻稳《万千星辉颁奖典礼》问鼎今年台庆颁奖礼“最佳女配角奖”，问蒋家旻是否也期待自己在颁奖礼有所斩获？

她答道：“对于奖项不会想太多，一切随缘，重要是观众认同。”

不过，她还是希望获得提名最佳女配角和最喜欢的角色，“希望能进入最后五强，因为这样不但能给导演有个交代，同时也让观众看到我的进步。”

《美丽战场》，周一至五晚上9时30分，翡翠台（星和娱乐838频道、新电信电视511频道）播映；也可在Hub戏剧首选（星和娱乐860频道）、Go Select及TVBAnywhere+应用观看。