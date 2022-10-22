《花路阿朱妈》赢首个国际奖项 团队包场吃榴梿庆祝

为国争光！新韩合拍的《花路阿朱妈》星期五（10月21日）晚上报捷， 赢得第二届峇厘玛卡利亚电影节（BaliMakarya Film Festival 2022）之东南亚故事片竞赛中“最佳影片” 殊荣！

这是《花路》赢得的首个国际奖项，《花》女主角洪慧芳雀跃地说： 希望这是好的开始！

峇厘玛卡利亚电影节于今年10月16日至21日在印度尼西亚峇厘岛举行。10部电影竞赛单元还包括 Marcus Manh Cuong Vu 的“Memento Mori：Earth”，该片也在釜山“新浪潮”竞赛中首映；对手还有马来西亚吴明进的 “Stone Turtle”和泰国电影制片人 Sorayos Prapapan 的“Arnold”等。

导演何书铭兴奋地说，《花》在峇厘玛卡利亚电影节取得很好的回响，希望好事陆续有来，最重要的是，本地观众能买票进戏院为《花》加油打气。

洪慧芳也祈愿《花》继续赢奖，不过她更希望影片阖府统请，她说：“影片并不高深难懂，反而非常接地气，为人家长看了肯定会喜欢！”

庆得奖“包场”吃榴梿 姜亨锡：像吃芝士

庆祝得奖“包场”吃榴梿，韩星姜亨锡形容榴梿味道：像极了芝士！

影片海外夺魁，《花》团队到 “榴梿宝宝”榴梿店包场庆祝，这也是《花》 韩星姜亨锡第一次吃榴梿。他听说要吃榴梿非常忐忑。第一口下去，表情僵硬，全场爆笑。

姜亨锡说，榴梿味道比他想象中能够接受，但是榴梿的口感类似芝士，他不太喜欢，只是后来在起哄下，他还是品尝了猫山王！

不过，姜亨锡的造型师与经理人就扫光所有猫山王，而《花》监制陈哲艺也是榴梿达人，狂吃榴梿不亦乐乎。